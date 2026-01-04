Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

馬觀微全日心水│「樂勝天下」泥都泥了

名家專欄
更新時間：01:00 2026-01-04 HKT
發佈時間：01:00 2026-01-04 HKT

姚本輝馬房的五歲澳洲自購馬「樂勝天下」，上仗在三班泥地千二米敲響勝利之門。今仗列陣第九場再戰同程，可望增添佳績。

「樂勝天下」在上季曾多次上名，更能在谷草千二米及田草千四米殺入Q腳，只是不敵在二班都能取得頭馬的「鈦易搵」及「錶之星河」而已。上季尾，此駒因會厭被覆蓋而大敗。經手術矯正後，康復情況良好，到今季在陣上亦見狀態持續提升。

上仗，這匹父系為美國馬的戰駒，首度跑泥地，雖然排十檔，早段未能切入，沿途留得較後並蝕位多，末段仍能彈離「錶之極光」而勝出。「錶之極光」早前輕取田草千二米，泥草俱佳，由此可知「樂勝天下」在三班跑泥地短途的威力。

上仗之後，要等到今仗才再有三班泥地短途的賽程。「樂勝天下」有個多月的時間消化增分及繼續打磨，今仗再臨勝程，加上檔位內移至三檔，將能在潘頓胯下大派用場。

馬觀微

