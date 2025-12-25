Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

甜甜小記│紀仁安手風大順

名家專欄
更新時間：00:30 2025-12-25 HKT
發佈時間：00:30 2025-12-25 HKT

四度榮登法國冠軍騎師紀仁安近期手風大順，連贏四日，今次他崔護重臨香江，客串初期未能打開勝門，怎料不贏則已，一贏就是在年度世界馬壇盛事國際賽馬日憑「同工之妙」勝出國際一級賽香港瓶，贏盡口碑。小記記得紀仁安當日賽後受訪時說，希望透過「同工之妙」的勝利，能令更多香港練馬師和馬主認識他，給予他更多支持。

紀仁安的期望獲得實現，近期越來越多支持，他亦交足功課，越跑越好；短途賽贏「燭光晚餐」、「信心星」等；長途賽贏「豐辰」；騎功全面。剛周二谷草賽事，伍鵬志受訪時指出「錶之量子」向來十分搶口，幸而紀仁安的韁繩令馬兒走來放鬆；至於徐雨石則指「豐辰」原本續配田泰安，不過由於安仔在同場早有聘約，因此另找紀仁安幫手。紀仁安冷手執個熱煎堆，為「豐辰」贏馬，有騎功兼有運。

其實早於14年前，紀仁安已經憑馬王「雄心威龍」贏打吡，當時小記有採訪過他，他當時樣子很小朋友，笑容可掬，雖然不太懂說英文，但態度親切。十多年後，紀仁安已經能說一口流利的英文，剛周二晚見到他和石哥和伍鵬志有良好的溝通，紀仁安的小孩子臉更添成熟，笑容依舊親切。

馬會近期邀請麥道朗、杜苑欣、紀仁安和麥文堅在上半季至季中時間來港客串，其中前三位騎師是舉世知名的騎師，也是香港馬迷耳熟能詳的好手，各自擁有馬迷粉絲，其中麥道朗和紀仁安更被譽為大賽騎師，小記相信馬會很早已經和他們聯絡磋商來港客串事宜，背後花了不少工夫做好人手規劃。記得馬會高層夏定安曾經說過，馬會一直致力向世界各地馬圈物色一流騎師人材，需要時間作前瞻性規劃，近期馬迷能欣賞各大國際級好手來港獻技，馬會背後作出的努力，值得讚賞。

陳嘉甜

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
洪天明老婆周家蔚宣布離開香港 舉家決定做一事：真的好辛苦 近年屢傳婚變
洪天明老婆周家蔚宣布離開香港 舉家決定做一事：真的好辛苦 近年屢傳婚變
影視圈
10小時前
港漂留港嘆孤單又貴租 博士生花200萬讀書 起薪僅2萬 「月入5萬才敢紮根」｜2025年回顧
港漂留港嘆孤單又貴租 博士生花200萬讀書 起薪僅2萬 「月入5萬才敢紮根」｜2025年回顧
投資理財
19小時前
Gigi炎明熹離巢TVB後首開演唱會 劉德華容祖兒楊千嬅等力撐 TVB視帝現身觀眾席
Gigi炎明熹離巢TVB後首開演唱會 劉德華容祖兒楊千嬅等力撐 TVB視帝現身觀眾席
影視圈
3小時前
星島申訴王 | 台灣遺體修復師 義助宏福苑遇難者 家屬表謝意：讓親人完整地走最後一程
05:55
星島申訴王 | 台灣遺體修復師 義助宏福苑遇難者 家屬表謝意：讓親人完整地走最後一程
申訴熱話
10小時前
前TVB金牌主持49歲前妻狀態更勝從前 狠斬18年婚姻做單親媽 曾傳戀上保險界猛人
前TVB金牌主持49歲前妻狀態更勝從前 狠斬18年婚姻做單親媽 曾傳戀上保險界猛人
影視圈
9小時前
校長燒肉全線結業！1年內連執3間 曾推$88放題「反攻深圳」網民：呢個市道幾努力都係難捱...
校長燒肉全線結業！1年內連執3間 曾推$88放題「反攻深圳」 網民：呢個市道幾努力都係難捱…
飲食
10小時前
台北隨機傷人案︱張文計劃聖誕節施襲？ 兩原因或被迫提早行動
台北隨機傷人案︱張文計劃聖誕節施襲？ 事前欲訂潘曉穎命案事發酒店
兩岸熱話
8小時前
前《東張》女神棄6.7萬政府工！做完政協入浸大任高級職位 曾拍百部劇集星運奇差
前《東張》女神棄6.7萬政府工！做完政協入浸大任高級職位 曾拍百部劇集星運奇差
影視圈
10小時前
梁愛豁達面對人生最後階段 上面收通告就拜拜 憶述亡子老淚縱橫：生生死死都係我自己一個人！
梁愛豁達面對人生最後階段 上面收通告就拜拜 憶述亡子老淚縱橫：生生死死都係我自己一個人！
影視圈
16小時前
58歲男星患血癌半年狀態曝光 生日照洩身形消瘦 罕談治療進度
58歲男星患血癌半年狀態曝光 生日照洩身形消瘦 罕談治療進度
影視圈
5小時前