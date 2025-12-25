甜甜小記│紀仁安手風大順

四度榮登法國冠軍騎師紀仁安近期手風大順，連贏四日，今次他崔護重臨香江，客串初期未能打開勝門，怎料不贏則已，一贏就是在年度世界馬壇盛事國際賽馬日憑「同工之妙」勝出國際一級賽香港瓶，贏盡口碑。小記記得紀仁安當日賽後受訪時說，希望透過「同工之妙」的勝利，能令更多香港練馬師和馬主認識他，給予他更多支持。

紀仁安的期望獲得實現，近期越來越多支持，他亦交足功課，越跑越好；短途賽贏「燭光晚餐」、「信心星」等；長途賽贏「豐辰」；騎功全面。剛周二谷草賽事，伍鵬志受訪時指出「錶之量子」向來十分搶口，幸而紀仁安的韁繩令馬兒走來放鬆；至於徐雨石則指「豐辰」原本續配田泰安，不過由於安仔在同場早有聘約，因此另找紀仁安幫手。紀仁安冷手執個熱煎堆，為「豐辰」贏馬，有騎功兼有運。

其實早於14年前，紀仁安已經憑馬王「雄心威龍」贏打吡，當時小記有採訪過他，他當時樣子很小朋友，笑容可掬，雖然不太懂說英文，但態度親切。十多年後，紀仁安已經能說一口流利的英文，剛周二晚見到他和石哥和伍鵬志有良好的溝通，紀仁安的小孩子臉更添成熟，笑容依舊親切。

馬會近期邀請麥道朗、杜苑欣、紀仁安和麥文堅在上半季至季中時間來港客串，其中前三位騎師是舉世知名的騎師，也是香港馬迷耳熟能詳的好手，各自擁有馬迷粉絲，其中麥道朗和紀仁安更被譽為大賽騎師，小記相信馬會很早已經和他們聯絡磋商來港客串事宜，背後花了不少工夫做好人手規劃。記得馬會高層夏定安曾經說過，馬會一直致力向世界各地馬圈物色一流騎師人材，需要時間作前瞻性規劃，近期馬迷能欣賞各大國際級好手來港獻技，馬會背後作出的努力，值得讚賞。

陳嘉甜