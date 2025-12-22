Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

Ian心水│「海洋帝君」見底反彈

名家專欄
更新時間：18:44 2025-12-22 HKT
發佈時間：18:44 2025-12-22 HKT

今期鍾易禮只策三駒，第四場「海洋帝君」昔日在澳洲八戰獲兩勝三位，表現穩定。雖然來港後十一戰俱敗，但隨着評分下調，現居四班已有迴旋餘地。上季821場次牠角逐谷草千二，以四乘許負於頭馬「維港奔流」，伸算表現尚可。相對今仗負輕磅，狀態亦較前勇銳，若早段沒有落後太遠，或能構成威脅，可作冷選。對手方面，「鈁糖武士」上季贏馬時評七十一分，現已減至五十九分並降至四班，當然極有利。此駒已接近兩年沒有角逐四班賽，本身級數遠較今組對手為高，除了配黃智弘可獲減五磅，更首次戴上開縫眼罩，爭勝形勢看來頗佳，有望構成威脅。

第五場「寶成智好」最近試閘走勢轉佳，今仗在港初出，不能忽視。對手方面，「心裡有數」上仗在杜苑欣胯下力拼僅負於「加州本事」，證明人馬合拍，今仗排位仍佳，可望收復前失。此外，「決一劍」跑谷草千二表現出色，回師四班始終佔有級數之利，跑法亦主動，也有力闖入前列。

第四場    12    海洋帝君        1      鈁糖武士        2      維港激流

第五場    4      寶成智好        11    心裡有數        2      決一劍

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
75歲前《愛回家》男星「人間蒸發」2個月  受病魔折磨變口窒氣弱  早月曾入ICU跟死神搏鬥
01:14
75歲前《愛回家》男星「人間蒸發」2個月  受病魔折磨變口窒氣弱  早月曾入ICU跟死神搏鬥
影視圈
5小時前
趙世曾70歲舊愛姚煒風采完勝女兒 曾因趙式芝同性婚姻撞牆斷絕關係 母女現況曝光
趙世曾70歲舊愛姚煒風采完勝女兒 曾因趙式芝同性婚姻撞牆斷絕關係 母女現況曝光
影視圈
7小時前
視后胡定欣新婚豪宅曝光 擺2米巨型聖誕樹綽綽有餘 裝修簡約有品味盡顯低調奢華
視后胡定欣新婚豪宅曝光 擺2米巨型聖誕樹綽綽有餘 裝修簡約有品味盡顯低調奢華
影視圈
6小時前
連鎖酒樓午市大特價 乳鴿$18／$198蝦伊麵+4款點心／長者茶位$2！網民大讚：平過去茶記
連鎖酒樓午市大特價 乳鴿$18／$198蝦伊麵+4款點心／長者茶位$2！網民大讚：平過去茶記
飲食
7小時前
55歲前「TVB金牌司儀」今年初破產  開班當導師重新出發  首開腔談困境：於谷底徘徊
55歲前「TVB金牌司儀」今年初破產  開班當導師重新出發  首開腔談困境：於谷底徘徊
影視圈
2025-12-21 16:00 HKT
旺角公公婆婆當街討吃 聲稱金融海嘯失去一切 仗義港女請食飯解困：寧願被呃都要幫
旺角公公婆婆當街討吃 聲稱金融海嘯失去一切 仗義港女請食飯解困：寧願被呃都要幫｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
屋邨紅杏出牆式晾衣大法 居民另闢蹊徑曬衫嚇壞路人 網民看穿背後慘情原因
屋邨紅杏出牆式晾衣大法 居民另闢蹊徑曬衫嚇壞路人 網民看穿背後慘情原因｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
寶蓮禪寺第八代住持凈因大和尚圓寂 享年62歲
寶蓮禪寺第八代住持凈因大和尚圓寂 享年62歲
社會
7小時前
「魚檔大盜」長沙灣元朗連環落手 疑偷錢偷手機 苦主尋人：家母大量珍貴回憶喺電話
「魚檔大盜」長沙灣元朗連環落手 疑偷錢偷手機 苦主尋人：家母大量珍貴回憶喺電話｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
內地明年2月起禁止拒收現金 助維護人民幣法定貨幣地位 中港消費者讚好
內地明年2月起禁止拒收現金 助維護人民幣法定貨幣地位 中港消費者讚好
宏觀經濟
6小時前