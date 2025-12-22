Ian心水│「海洋帝君」見底反彈

今期鍾易禮只策三駒，第四場「海洋帝君」昔日在澳洲八戰獲兩勝三位，表現穩定。雖然來港後十一戰俱敗，但隨着評分下調，現居四班已有迴旋餘地。上季821場次牠角逐谷草千二，以四乘許負於頭馬「維港奔流」，伸算表現尚可。相對今仗負輕磅，狀態亦較前勇銳，若早段沒有落後太遠，或能構成威脅，可作冷選。對手方面，「鈁糖武士」上季贏馬時評七十一分，現已減至五十九分並降至四班，當然極有利。此駒已接近兩年沒有角逐四班賽，本身級數遠較今組對手為高，除了配黃智弘可獲減五磅，更首次戴上開縫眼罩，爭勝形勢看來頗佳，有望構成威脅。

第五場「寶成智好」最近試閘走勢轉佳，今仗在港初出，不能忽視。對手方面，「心裡有數」上仗在杜苑欣胯下力拼僅負於「加州本事」，證明人馬合拍，今仗排位仍佳，可望收復前失。此外，「決一劍」跑谷草千二表現出色，回師四班始終佔有級數之利，跑法亦主動，也有力闖入前列。

第四場 12 海洋帝君 1 鈁糖武士 2 維港激流

第五場 4 寶成智好 11 心裡有數 2 決一劍