甜甜小記│告東尼贏馬賀聖誕兼賀壽

名家專欄
更新時間：14:45 2025-12-22 HKT
平安夜12月24日，是告東尼的生日，明晚聖誕節前舉行谷草夜賽，東廄派出五駒應戰，練者自然希望有馬贏賀聖誕兼賀壽。近期小記入場採訪，見到告東尼的兒子Sean的太太Allison腹大便便，美麗動人，屆時告東尼將成為爺爺，可喜可賀。今期東廄的數匹參戰馬中，角逐第五場四班千二米的「寶成智好」將在港初出，小記訪問馬主蕭煒忠，他透露馬兒的質素不錯，希望在港初出即有好成績。

蕭煒忠說：「我覺得『寶成智好』有一些質素，告東尼亦覺得是一匹不錯的馬。練馬師估計『寶成智好』應該可以跑長一點的途程，今場在港初出跑谷草千二米，希望有接近的表現。」

馬主蕭煒忠希望「寶成智好」在港初出有接近的表現。
陳嘉甜

