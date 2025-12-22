甜甜小記│告東尼贏馬賀聖誕兼賀壽
更新時間：14:45 2025-12-22 HKT
發佈時間：14:45 2025-12-22 HKT
發佈時間：14:45 2025-12-22 HKT
平安夜12月24日，是告東尼的生日，明晚聖誕節前舉行谷草夜賽，東廄派出五駒應戰，練者自然希望有馬贏賀聖誕兼賀壽。近期小記入場採訪，見到告東尼的兒子Sean的太太Allison腹大便便，美麗動人，屆時告東尼將成為爺爺，可喜可賀。今期東廄的數匹參戰馬中，角逐第五場四班千二米的「寶成智好」將在港初出，小記訪問馬主蕭煒忠，他透露馬兒的質素不錯，希望在港初出即有好成績。
蕭煒忠說：「我覺得『寶成智好』有一些質素，告東尼亦覺得是一匹不錯的馬。練馬師估計『寶成智好』應該可以跑長一點的途程，今場在港初出跑谷草千二米，希望有接近的表現。」
陳嘉甜
最Hit
古天樂冬至送暖！與多名藝人驚喜現身過渡屋 與大埔災民食盆菜
2025-12-21 12:39 HKT
蘇民峰2026馬年運程︱12生肖運勢逐個睇！長者屬馬兔健康要小心 3個生肖旺桃花易脫單
2025-12-21 14:22 HKT
考車牌︱元旦起禁考試車用「外掛」睇位 教車師傅爆行家出貓離譜玩爛規矩：考生勢更易肥佬
2025-12-21 14:16 HKT