「飛雪神駒」長途送「禮」

艾兆禮剛周六策「常常感恩」贏馬，連續兩個賽日取得勝仗，於明晚跑馬地賽事將策七駒上陣，他表示今次坐騎實力不弱，其中「飛雪神駒」和「大千絕塵」愈跑愈接近，今次各自出戰合適路程，將是他主要的爭分籌碼。

廖廄「飛雪神駒」最近由艾兆禮接手，前仗在其胯下於田草二千米上名，之後跑田草千八米亦得第五，明晚轉戰谷草二千二百米，艾兆禮說：「雖然『飛雪神駒』上場未能上名，但只落後頭馬兩個馬位，同時跟季軍和殿軍馬同過終點，表現實在不差。今次牠轉跑谷賽，我認為馬匹身形適中，而且競跑時動作暢順，應可以適應谷草跑道，而且牠有足夠長力應付這路程，所以今仗將是牠收復前失爭取在港首捷的好機會。」

艾兆禮表示「大千絕塵」(圖) 今次續負輕磅，足以取得更佳名次。

「大千絕塵」今季跑谷草千二米先後得第三、四名，明晚續爭同程，艾兆禮認為具勝算︰「牠上季三歲時走勢生硬，健康更一度有問題，幸好經長時間休息並重新部署，今季踏入四歲成熟期，表現明顯進步，上場排十二檔全程走二三疊，直路上仍猶有餘力，終僅以半馬位落後頭馬，表現理想。今次續負輕磅，足以取得更佳名次。」

