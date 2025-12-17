Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

亨利拆局│練馬師王吼方嘉柏

更新時間：02:00 2025-12-17 HKT
發佈時間：02:00 2025-12-17 HKT

上期國際賽日，練馬師王賽果異常緊湊，多個倉口交出1W1P，最終姚本輝起孖奪24分已封王，以沙田跑足十場而言，分數實在極低，相信這是偶發現象，並無任何參考價值。

講開參考，回看近兩期谷戰都是方嘉柏天下，前次12月3日奪46分，上周三再奪40分封王，兩次都是高分封王，極具說服力，賽果已說明，方廄馬在踏入十二月全面出擊，攻勢一日未見回軟，都要高度重視。事實上，方仔今晚兵分七路多數質態俱備，谷草練馬師王隨時冧莊！

重點爭分馬方面，「賢心星」上仗走位一百分也搏失無疑有點失望，但今仗排檔更靚，布文亦肯再騎值得信賴。「堅多福」初跑二千二當然要估，但季內曾經贏馬，也曾在四班入位，級數略高於今組對手，再者上仗走位稍蝕亦放入季軍，近況有保證，應可幫手爭分。「星運少爵」有千四級數，轉戰谷草遇上千二拆三組，計死數非常突出。「好好戀愛」上仗可能是弱組亞軍，不過始終蝕了三疊，不宜批死。

目標：方嘉柏

賠率：3.5

全日惡馬 第二場：賢心星

練馬師王最佳投注時機：第一場前
 

