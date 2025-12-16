Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

Ian心水│「幸運同行」人強馬勇

更新時間：18:42 2025-12-16 HKT
發佈時間：18:42 2025-12-16 HKT

蔡約翰暫得八場頭馬，但上季攻勢在十二月才正式展開，今期出馬六匹，提防靜極思動。

第一場「幸運同行」二十四戰得一冠兩亞，整體成績未如理想，然而上季跑谷草二千二，可擊敗今季三捷的「客家之光」與路程專家「管之友」，表現出色。今季已六度上陣，近兩仗走勢明顯復甦，今仗更強配麥道朗，而且回降五班，應可賺取班利，勝望甚高。對手方面，「禾道威」能力不俗，可惜起步經常失機，因而影響發揮，儘管今仗首度增程跑二千二，但觀其腳法及血統料可應付，若能改善出閘問題，居五班是虎入羊群。此外，「堅多福」今季表現穩定，雖然從未角逐大長途，但方廄近期手風順，加上跑法主動，或能為潘大衛帶來在港首場頭馬。

第二場「飛躍精英」近三仗轉至新馬房後表現不俗，上仗若非受制於外檔，應可構成更大威脅，今仗排位轉佳，值得留意。對手方面，「專家」上仗臨場被捧成大熱，最終三甲不入，表現令人失望，論馬近期狀態仍佳，也有能力跑近。

第一場：1幸運同行、4禾道威、3堅多福
第二場：10飛躍精英、11專家、5魅力星

世一好手澳洲騎師麥道朗將於本月二十日周末沙田作告別戰，他暫時卜定「帥帥友福」等共十匹坐騎。
麥道朗告別戰騎十駒
馬圈快訊
2025-12-15 17:30 HKT