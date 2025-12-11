甜甜小記│黃志航養馬兼育馬

一般來說，純種馬的壽命約１５至２０年，有位馬主好友曾經在外地養過一匹達33歲半的馬。香港賽馬競爭激烈，有不少馬可能因為健康問題、評分過高、不適合香港環境，或其他種種原因，在壯年便要退役。部分馬主則選擇給予愛駒多一個機會，例如運往外國繼續服役。「銀騰」和團體馬「勇霸龍」馬主黃志航有感於「炯炯有神」不太適合香港環境，於是安排馬兒轉戰澳洲，結果闖出一片天地，早前順利在當地重啟勝門，黃志航運用該駒所獲得的特別獎金，投放在育馬範疇，養馬兼育馬，可算全情投入。

黃志航和其太太朱淑清在香港、澳洲等地均有養馬，如除了泥地高分馬「烽煙四喜」、「烽煙載喜」、「炯炯有神」、「駿河灣」等，現時則養有「銀騰」和團體馬「勇霸龍」。來自澳洲的「炯炯有神」在港服役時，累積兩捷，期間有腳傷移除碎骨，馬兒重返澳洲後，在當地跑了第二場後，在當地重啟勝門。黃志航說：「我覺得『炯炯有神』不適合在香港出賽，所以我把馬兒送回澳洲出賽，早前是牠第二次上陣，後上取得勝利。『炯炯有神』以往一直有腰背痛，所以澳洲練馬師採用跑步機操練他，減輕牠背部承受壓力，該場賽事是BM66（Benchmark 66 基準評分66，是一種根據馬匹能力評分來分配負磅的讓分賽制），馬兒在兩歲的時候在澳洲出賽，我幫牠買了VOBIS Gold Bonuses（澳洲維多利亞洲賽馬會推出的一項馬匹獎金計劃），『炯炯有神』重返澳洲勝出，為我贏到特別獎金之外，還有$30000澳元現金劵。由於我是一個育馬者，這$30000現金劵，我可以用來支付配種費。」

黃志航涉足育馬，是本港少數參與育馬的馬主，他自2021年開始，購入母馬作自行配種之用。黃志航從見證自行培育的馬仔BB，由出生到比賽或在周歲拍賣會出售，縱然過程絕不容易和簡單，但卻帶來極大的滿足感。

「炯炯有神」在港服役時累積兩捷。

馬主黃志航今年8月去澳洲馬房探望「炯炯有神」。

陳嘉甜