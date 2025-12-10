廖事如神│「富心星」摧枯拉朽

一年一度國際賽周，今晚國際騎師錦標賽陣容鼎盛，雷神莫雷拉再戰香江、天下第一高手莫雅及時復出，加上全球最佳騎師麥道朗及各路好手，陣容是近年最強，而且參戰馬水準相當不錯，勢必上演一場龍爭虎鬥。

「林寶精神」上季出道進度尚可，今季甫增程至千六米即贏馬，一來評分減至有利水平，二來本身明顯進步，陣上走勢更穩定。上仗於172場次初戰谷草入Q亦令人眼前一亮，陣上展現良好的平衡力，應付谷草急彎得心應手，僅負於四班稍超的「美麗邂逅」；今仗雖排十檔，但對手實力平平，本身復課狀態有進，力求補中。「卓越蒨鋒」上季兩捷同程後評分上升，表現未能承接，惟今季於156場次配黃寶妮突然殺入冷腳，馬匹踏入五歲或再有些微進步，是次配硬功的巴米高有助發揮。「友瑩仁」同出自172場次，今季表現準繩可續跟進。「頌星」晨課日漸放鬆，初增程或有驚喜。

「富心星」上季初跑谷草千二即能告捷，蹄下敗將「天外迎天」及「寶進」後來分別再贏，賽事水準可信，且即使其後重返三班，仍能與二班頭馬「八駿巨昇」及「年少多好」跑近，證明現居四班能力佔優。今次縱使一度缺課，惟強配莫雷拉仍頗具勝望。「當家精神」上仗贏來無疑取位順利，但今仗排一檔有望續賺形勢。「三強」今季由鄭俊偉接手後，兩戰同程均獲前四，於四班已開始有競爭力。「紅錢到」上仗為克服大外檔而搶放，步速偏快亦僅敗，呂廄馬配潘頓上名率極高可信賴。

廖浩賢精選

第三場 7 林寶精神 拖 3 卓越蒨鋒

5 友瑩仁 10 頌星

第六場 1 富心星 拖 2 當家精彩

7 三強 10 紅錢到