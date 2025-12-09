Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

Ian心水│「至旺財」形勢造就

更新時間：18:51 2025-12-09 HKT
發佈時間：18:51 2025-12-09 HKT

韋達與布文合作愉快，由上季至今共取得十場頭馬，今季便憑「花好月盈」和「當家精彩」建功，今期二人又有三駒攜手出擊，均是實力分子，值得多加注意。

第一場「至旺財」前仗跑谷草一哩成為大熱，卻因步速太快而落敗，不足為辱。上仗降落五班改配布文，結果僅以頸位不敵近期爛銳的「無極勇將」，表現已算出色。今仗排位理想，加上同場有快馬領放，料步速應不會慢，本身可留守內欄有利位置，並在末段伺機而動，贏馬機會樂觀。對手方面，「駿馬之星」今季三戰均所負不遠，上仗首度增程跑一哩，最終僅以兩個馬位負於一放到底的「美麗邂逅」而得第六名，經此番砥礪後，演出可望更進一步。

第二場「同喜」在港十六戰得一亞兩季，成績令人失望，但上仗角逐谷草千二，僅在終點前才被「東方寶寶」超越而屈居亞軍，可見現評分已有迴旋餘地，今仗再配布文，三甲甚穩健。對手方面，「東方魅影」今仗改配潘頓更具威力，論馬亦有進步空間。

第一場    3    至旺財    2    駿馬之星    8    龍又生
第二場    6    同喜    7    東方魅影    3    精英至尊

