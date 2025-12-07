Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

波仔至醒靈活玩│「志滿同行」條件齊備

更新時間：19:48 2025-12-06 HKT
發佈時間：02:00 2025-12-07 HKT

回說季內十一月十五日舉行的第八場賽事，即總場次186，因為「超越夢想」在起步後拋下騎師，繼而沿着馬群的相反方向奔跑，競賽小組基於安全理由而取消這場賽事，此舉非常合理。

雖然總場次186是無效賽事，但各駒的起步反應，以至頭四百米鞍上人接收的策騎指示等等，都可以作為參考，所以其賽事影片及賽事資料，現仍放在官方網頁內作參閱。

今戰出爭第三場四班千二米的「志滿同行」，在186場次起步反應甚快，在彎位也較「金風萬里」 及「會當凌」稍蝕腳程，最後三駒齊齊彈離對手，足見實力不凡。就算撇除此仗唔計，回看上季416場次，當時「志滿同行」負一二二磅，可在慢步速劣勢下追近之後識贏的「凱旋升」及「英勇快車」，足見其跑田草千二米的威力。

今仗「志滿同行」雖屬全組最高分馬，但只需負一二九磅上陣，計條件頗有利；再者，上仗由奧爾民執韁的「星辰千帥」，賽前騎者親自替其試閘，最終卻選騎「志滿同行」，似乎心中有馬，後駒值得高度重視。

波仔靈活玩過關提供：

第三場 Q/PQ    1 膽拖 2 5 7
第五場 二重彩    3 複式膽拖2 9 11 12
第八場 WP    3 12對碰
混合過關三串四    共296注
 

