祖馬龍心水│「龍文鞭影」搭「春風萬里」

祖馬龍近來以學習統計為名，實質借大學呢個平台實現自己嘅賽馬夢想。教授畀咗份功課我哋，祖馬龍把握機會，搵埋一班同學仔公器私用研究賽馬，將呢幾個月所學嘅統計知識，仙女散花咁運用。

其實，賽馬一直係統計友善題材，而我以往見好多同學仔喺賽馬嘅方向都係傾向基本，去統計騎師、練馬師、檔位等基礎數據。以祖馬龍賭馬多年嘅功力去分析基礎數據，我覺得浪費咗大學呢個平台，亦浪費咗呢幾個聰明嘅腦袋。所以忽發奇想，希望做一個賽馬界一直運用緊嘅理論，運用統計學概論，科學化咁去支持或否定固有思維。

騎練配對大家都有留意，呂健威同潘頓貴爲冠軍練騎，合作數據固然突出，而數據亦搵到一啲中型馬房同埋中游騎師嘅突出數據。至於運用新方法，將馬匹前置或後上、長中短途等因素同檔位形勢結合，各位不妨睇下祖馬龍近排嘅貼士是否更加準確，再論褒貶。

今個賽日，數據模型就分析咗兩隻馬出嚟，就係「龍文鞭影」同「春風萬里」。「龍文鞭影」上場同一堆馬不足半個馬位返嚟，可謂敗不足據，而麥道朗當日初到貴境，尚未開工。假如今次針對性改善，早少少移出嚟衝，早少少發力，呢度來回分分鐘多咗兩個馬位優勢，所以今次繼續跟，理論上穩位望贏。至於「春風萬里」，排一檔配黃智弘，近來試課閘沿途撳，隻馬都自己湧上嚟，狀態托弗。以上兩駒難分正副之下，即管投注一注位置Q。

第五場 2 銀刺勇士 6 明天更好 11 傳承效應

第八場 4 龍文鞭影 2 春風萬里 5 奔放