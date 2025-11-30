波仔至醒靈活玩│「古惑大師」冷敲對象

大衛希斯暫居練馬師榜次席，田草贏馬數亦係第三多，但季內不少頭馬如「精彩福星」、「球皇」、「火焰閃爍」以及「友愛心得」在贏馬前一仗表現都是平平無奇。

第五場「古惑大師」亦有多少相類似味道，就是季內曾見走勢或入位，首先睇好牠就是大前仗，該役前四名以後上馬為主導，然而牠沿途跟前只負三個多身位而已，表現已算不俗；在這050場次之中，已有五匹對手再贏馬，而同樣跟前的「火悟空」翌仗亦可在劣勢中入位，故賽事水準可以信賴。

前仗「古惑大師」雖然沿途貼欄慳盡腳程，並受惠快步速追入亞軍，但該仗馬兒初跑谷草，其次直路需要再轉位來追，足見其韁口易操控及氣量有提升。

早前小弟於《賽馬日在線》節目中揀「至高心得」時提及，總場次154段速前後偏快，不比同日三班賽差，雖然末段快時間是屬於頭馬「相映紅」本身，但如此步速結構對後上馬不利，故「古惑大師」的敗績也有藉口。今賽前「古惑大師」轉上從化操練，而且亦有大閘砥礪，看舉動並不似求其報跑求減分，若因敗績由熱轉冷，實宜再給予機會。

波仔靈活玩過關提供：

第二場 Q/PQ 4 膽拖 3 7 8 9

第五場 WP 11

第九場 Q/PQ 3 膽拖 5 6 12

混合過關三串四 共172注