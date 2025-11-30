Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

波仔至醒靈活玩│「古惑大師」冷敲對象

名家專欄
更新時間：02:00 2025-11-30 HKT
發佈時間：02:00 2025-11-30 HKT

大衛希斯暫居練馬師榜次席，田草贏馬數亦係第三多，但季內不少頭馬如「精彩福星」、「球皇」、「火焰閃爍」以及「友愛心得」在贏馬前一仗表現都是平平無奇。

第五場「古惑大師」亦有多少相類似味道，就是季內曾見走勢或入位，首先睇好牠就是大前仗，該役前四名以後上馬為主導，然而牠沿途跟前只負三個多身位而已，表現已算不俗；在這050場次之中，已有五匹對手再贏馬，而同樣跟前的「火悟空」翌仗亦可在劣勢中入位，故賽事水準可以信賴。

前仗「古惑大師」雖然沿途貼欄慳盡腳程，並受惠快步速追入亞軍，但該仗馬兒初跑谷草，其次直路需要再轉位來追，足見其韁口易操控及氣量有提升。

早前小弟於《賽馬日在線》節目中揀「至高心得」時提及，總場次154段速前後偏快，不比同日三班賽差，雖然末段快時間是屬於頭馬「相映紅」本身，但如此步速結構對後上馬不利，故「古惑大師」的敗績也有藉口。今賽前「古惑大師」轉上從化操練，而且亦有大閘砥礪，看舉動並不似求其報跑求減分，若因敗績由熱轉冷，實宜再給予機會。

波仔靈活玩過關提供：

第二場 Q/PQ 4 膽拖 3 7 8 9
第五場 WP   11
第九場 Q/PQ 3 膽拖 5 6 12

混合過關三串四    共172注

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
MAMA 2025丨周潤發白髮黑裝壓軸現身 三語請觀眾起立 哽咽盼全場悼念火災死難者
MAMA 2025丨周潤發白髮黑裝壓軸現身 三語請觀眾起立 哽咽盼全場悼念火災死難者
影視圈
6小時前
大埔宏福苑五級火｜網上設關注組發起聯署 男子涉借火災意圖煽動 遭警方國安處拘捕
突發
5小時前
《善心滿東華》過百藝人默哀1分鐘 汪明荃神情哀傷夏韶聲籲永不放棄 惹哭戴祖儀羅毓儀
《善心滿東華》過百藝人默哀1分鐘 汪明荃胡楓神傷哀傷 《永不放棄》惹哭戴祖儀羅毓儀
影視圈
6小時前
大埔宏福苑五級火‧持續更新｜128死83傷 150人未能聯絡 一男涉意圖煽動被捕
突發
1小時前
大埔宏福苑五級火︱新抱哭訴老爺最後一刻 廁所內濕棉被裹身手握身份證：佢驚家人搵唔到
大埔宏福苑五級火︱新抱哭訴老爺最後一刻 廁所內濕棉被裹身手握身份證：佢驚家人搵唔到
社會
2025-11-28 23:03 HKT
大埔宏福苑五級火｜生日前夕遭逢巨變 DSE考生憶逃生路5分鐘被火吞噬 難捨同校生火海中離世
大埔宏福苑五級火｜生日前夕遭逢巨變 DSE考生憶逃生路5分鐘被火吞噬 難捨同校生火海中離世
社會
13小時前
大埔宏福苑五級火｜警方完成搜索宏仁閣宏道閣 未發現遺骸 救出3貓1龜
02:28
大埔宏福苑五級火｜警搜索宏仁閣宏道閣未見遺骸 救出3貓1龜
突發
8小時前
大埔宏福苑五級火｜消防處副處長陳慶勇被封「香港之子」  英文流利簡報有條不紊  會考8A1B真學霸
大埔宏福苑五級火｜消防處副處長陳慶勇被封「香港之子」  英文流利簡報有條不紊  會考8A1B真學霸
影視圈
11小時前
宏福苑五級火｜屋宇署勒令30個私樓工程項目暫時停工 28個屬宏業建築承建項目
宏福苑五級火｜屋宇署勒令30個私樓工程項目暫時停工 28個屬宏業建築承建項目
社會
5小時前
大埔宏福苑五級火｜困濃煙密佈單位不離不棄 印傭守護婆婆拍片求救 網民：好心痛
大埔宏福苑五級火｜困濃煙密佈單位不離不棄 印傭守護婆婆拍片求救 網民：好心痛｜Juicy叮
時事熱話
17小時前