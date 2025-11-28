甜甜小記│「睿盛人生」目標四歲馬大賽

香港最大慈善機構香港馬會日前公布，對大埔宏福苑大火災難造成多人傷亡及重大財物損失深感悲痛，並透過其慈善信託基金撥出第一筆捐款達一億港元，為受災人士及死者家屬提供支援。

而馬會亦將會把周日賽事的總收益悉數捐出，以協助受災人士，金額估計約七千萬港元。馬會將捐出合共約一億七千萬港元。

今期賽事將大幅減小活動規模，包括以閉門方式舉行，僅限馬主、董事、遴選會員及其賓客出席。不少馬主朋友因此而產生疑問，是否只限出賽馬的馬主方可入場？據知原來並非僅限出賽馬的馬主可出席，訂了枱的馬主及其賓客也可於周日入場。

周日出爭第七場二班千六米的伍廄「睿盛人生」，早前在女見習騎師黃寶妮胯下一出即勝，捧走樂聲盃；賽後伍鵬志受訪時表示，此駒目標是進軍四歲馬大賽，可見幕後對其前景甚為睇好。

由於黃寶妮早前被馬匹拋下意外受傷，以致右腳脛骨骨裂，預計要休息兩個月；今仗「睿盛人生」將由麥道朗接手，騎者剛周日策伍廄「錶之銀河」捧走G2馬會一哩錦標，且看這對騎練能否憑「睿盛人生」再下一城。

陳嘉甜