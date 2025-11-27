甜甜小記│楊啟棠敢於求變

馬迷對於Thomas楊啟棠的印象，多多少少是其前騎師的身分，今期本欄再邀請他分享當年決定掛靴的決定，以及出任馬圈不同崗位的經驗與難忘事。

相信不少馬迷對楊啟棠陣上策馬的英姿都有印象，他掛靴後曾獲大摩私人聘請為策騎員；大摩是殿堂級練馬師，向來用人嚴格，反映楊啟棠的騎馬、操馬功夫了得，那為何當初會選擇掛靴呢？楊啟棠親自剖白：「這可能與我本身性格及成長環境有關，我自小就喜歡到不同地方探索及學習新事物，這亦解釋到為何多年來我在馬圈擔任不同崗位。我深信時代不同了，僅憑單一技能於同一產業要做到退休，在未來會變得相當困難。所以我想趁着還相對年輕，於不同崗位學習新知識及技能。」

回想以往的策騎生涯，楊啟棠的難忘事有兩件：

「記得我2006年從英國回流後，在香港復出第一場賽事立即取得頭馬（前練馬師苗禮德旗下的『衝線王』）。另外，我獲得大摩給予機會，騎『爆炸』出戰國際一級賽女皇盃，非常難忘。需知道在那個年頭，華人騎師於此類國際賽事日找坐騎已經非常困難，更遑論有機會參與此類大賽呢。」

楊啟棠表示，正由於以往做騎師、大摩策騎員、馬會的工作，一步一腳印，對他現時出任澳洲神奇百萬馬匹拍賣會的香港代表大有幫助。他說：「作為前香港騎師，當然更加理解本地馬圈競賽模式，適合什麼類型的賽駒。其後我為冠軍練馬師大摩擔任策騎員，亦學懂了一些關於訓練馬匹及馬房運作知識，最後在馬會馬房營運部跟隨鄭奇龍先生工作，大大提升了我宏觀商業管理思維，那些一點一滴累積嘅經驗，都為我在現時工作上包括商業决策、市場分析及提升客户服務質素打好基礎。」

陳嘉甜