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九建牛池灣「巨無霸」項目命名33清水灣 首期涉361伙

新盤速遞
更新時間：16:01 2026-08-06 HKT
發佈時間：16:01 2026-08-06 HKT

九建發展的牛池灣「巨無霸」項目，今日正式命名為33清水灣(33 CLEAR WATER BAY)，細分5期發展，項目第1期提供361伙，涵蓋2房至4房，現正待批預售，若8月內順利獲批會隨即推出。

定價參考鐵路上蓋單位成交

九建市務及銷售部助理總經理陳淑芳指出，項目總樓面210萬方呎，設5座摩天大廈，最高達215米。項目另設大型商場，可無縫連接彩虹港鐵站。單位定價會參考鐵路上蓋單位成交，九龍及港島區樓盤都會成為參考。

陳淑芳解釋，命名意念取自項目門牌，展現背靠飛鵝山，面向九龍東的地利。33清水灣為公司2026年重點銷售項目，充分反映公司睇好豪宅市況。對於樓市，她認為近期一手雖有放緩，但整體環境情況穩定，料會慢慢上升。

或可享雙線優勢

九建市務及銷售部經理陳世傑説，項目連接彩虹站，配合擬建的彩虹東站，有機會享雙站優勢；另外，本港經濟情況理想，相信項目吸引多元客人，包括大量本地客，不擔心對銷情。

九建市務及銷售部經理方梓彥介紹項目戶型分布，第1期提供361伙，面積492至1039方呎，戶型涵蓋2房至4房，料吸引投資者及用家。

九建市務及銷售部助理經理劉倬江指出，項目基座設65萬方呎商場，將保留3座歷史建築，而住宅會所園林空間逾20萬提供宴會廳及健身室等設施。

相關新聞：九建牛池灣「巨無霸」新盤快登場 提供逾2000伙 第1期料推出361伙

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