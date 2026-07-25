海瑅灣II首輪價單推108伙 入場價574萬 大批準買家到場登記 不乏年輕客身影

信和、嘉里、嘉華、招商局置地及港鐵合作發展的將軍澳日出康城海瑅灣II於今日展開首輪銷售，涉108伙價單單位，計算最高15%折扣優惠後，折實入場價574.6萬元起，吸引不少準買家到場認購。

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就項目設於尖沙咀商廈的展銷廳所見，不少準買家於開售前，已率先到場排隊並與代理商討揀樓策略，現場人流不斷，大排長龍，從中可見有不少年輕客身影。

信和執行董事田兆源亦有到場督師，並表示今日出席買家反應相當熱烈，料銷情理想。是次買家中有不少為內地客，同時項目亦於今日起以招標形式推售149伙，並有機會於今日公布招標結果。同時項目有望於今日加推新價單應市。

信和執行董事田兆源亦有到場督師，並表示今日出席買家反應相當熱烈，料銷情理想。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，今日該行出席率高達8成，其中7成為用家，其餘為長線投資者，約錄得4至5組買家欲購入兩間，斥資約1200至1300萬元。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，今日該行出席率高達8成。

美聯高級董事布少明表示，該行今日客源分布方面，以九龍區為主，佔約7成；港島區及新界區客人共佔約3成。買家類型方面，以自住用家作主導，佔約7成，而投資客則佔約3成。入伙後料呎租約有50元，租金回報率料約4厘。

美聯高級董事布少明表示，該行今日客源分布方面，以九龍區為主，佔約7成。

海瑅灣II涵蓋210伙2房

海瑅灣II設2座住宅大樓，每座細分有A、B兩翼，合共提供1284伙，單位面積介乎303至1314方呎，涵蓋1房至3房戶型，主打2房戶佔逾70%，項目預計關鍵日期為2027年6月30日，樓花期不足1年。

海瑅灣II設2座住宅大樓，每座細分有A、B兩翼，合共提供1284伙。

是次推售108伙面積347至554方呎，計算最高折扣15%後，折實售價574.6萬至884.76萬元，折實呎價約14,885元至16,809元。

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