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芊御首輪發售價單138伙即日沽清

新盤速遞
更新時間：14:10 2026-07-18 HKT
發佈時間：12:02 2026-07-18 HKT

新地旗下元朗芊御以截收7,176票，超額認購51倍之勢，於今日展開首輪銷售，涉138伙價單單位，入場售價約393.1萬元，吸引不少準買家到場登記。截至下午約2時，首輪價單138伙沽清。

就項目設於九龍站商廈的售樓處現場所見，項目於大手組時段已經見有不少準買家陸續到場，並與代理討論揀樓策略。B組時段現場更是排至停車場，大打蛇餅，氣氛相當不俗，其中不乏年輕客身影，同時亦有家庭客帶同子女前來。

陳永傑：擁北都概念 開價吸引

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，項目開價吸引，擁北都概念，以今早A組大手組別所見，出席者眾，當中以本地客為主，料佔8成。大手客以購入兩間為主，以一間自用一間投資為目標。

陳永傑表示，項目開價吸引，A組大手組別出席者眾。
陳永傑表示，項目開價吸引，A組大手組別出席者眾。
布少明預計項目入伙後呎租可望達50元水平，預料租金回報率可達約4厘。
布少明預計項目入伙後呎租可望達50元水平，預料租金回報率可達約4厘。

布少明：大手客出席率踴躍

美聯高級董事布少明表示，項目受到各類買家熱烈追捧，現場大手客出席率相當踴躍，預期首輪推售單位可望於即日全數沽清。該行客戶群當中，若按地區劃分，新界區客戶佔比較高，高達8成，而香港及九龍區則合共佔約2成；當中約有8成買家為自住用家，投資客則佔約2成，預計項目入伙後呎租可望達50元水平，預料租金回報率可達約4厘。

今日以價單方式發售的138伙，涵蓋17伙1房及121伙2房，面積由289至413方呎，以最高16%折扣計算，單位折實售價393.1萬至585.8萬元，呎價11,950至14,745元。

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