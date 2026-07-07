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芊御暫錄5000查詢 8號上樓書

新盤速遞
更新時間：16:23 2026-07-07 HKT
發佈時間：16:23 2026-07-07 HKT

新地旗下元朗芊御先前進行一系列軟銷活動，今日（7月8號））正式上載樓書。新地代理業務部總經理張卓秀敏表示，項目從命名起計，至今已接獲逾5000個查詢，見市場反應理想即加快推盤部署。

張卓秀敏另指，今日會率先對傳媒開放示範單位，包括一間交樓標準2房、一間經改動2房，以及1間3房示範單位。

發展商昨日首度展示項目大樓模型，新地代理工程管理部策劃總監沈學雄稱，項目大樓外表以灰色主調，配合銅色點綴，另善用項目低地積比率優勢，為住戶帶來優質景觀。智能科技方面，住戶可享免觸碰式出入，屋苑內更設有快遞櫃及公眾雪櫃。

率先開放示位

新地建築設計總監黃展強說，會所連園林面積逾10萬方呎，提供達48項設施，主要位於第1座大樓基座。園林方面重視綠化，種植不同稀有樹木。

芊御位於元朗錦田下高埔村、映河路一帶，門牌號碼為映河路1A號，毗鄰新地另一住宅項目爾巒。項目由3幢住宅大樓組成，共提供566伙，涵蓋1房至3房戶型，當中主打2房戶，而標準戶型樓高約3.5米，空間感十足。

面積介乎253至760方呎，提供1房至3房間隔，另設特色戶，其中1房戶面積約290方呎，佔全盤約9%；2房屬主打戶型，佔整體約70%，面積約360至410方呎，當中低於400方呎的2房單位更佔逾5成；3房戶合共佔約8%，當中3房面積約500方呎，3房1套面積約570方呎，兩者各佔約4%。

另外設有平台及天台特色單位，其中平台特色戶佔7%，面積介乎約250至530方呎；天台特色戶佔約6%，面積約290至760方呎。項目預計關鍵日期為2027年5月中，樓花期約11個月。

發展商曾透露，項目定價將參考同區一手新盤項目，其中同由新地發展的YOHO系列屋苑單位成交價亦會成為參考之一。而根據資料，該項目在2023年中以逾6.7億完成補地價。項目住宅地盤佔地約17.53萬方呎，若以總可建樓面約25.08萬方呎計算，每呎樓面補地價約2684元。

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