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新盤貨尾成交增 西沙SIERRA SEA3房戶每呎1.5萬沽

新盤速遞
更新時間：15:21 2026-06-24 HKT
發佈時間：15:21 2026-06-24 HKT

全新焦點盤有待出籠，發展商積極銷售貨尾，新地旗下西沙SIERRA SEA昨添成交，一個3房戶以每呎1.5萬售出。

SIERRA SEA售出單位位於1A（2）期5座28樓E室，面積700方呎，為3房連套房加儲物室間隔，以1050萬售出，呎價15000元。

SIERRA SEA位於1A（2）期的一個3房大宅昨日以1050萬售出。
SIERRA SEA位於1A（2）期的一個3房大宅昨日以1050萬售出。

同系大埔白石角現樓項目雲滙第2期，昨日售出11座20樓A1室特色戶，面積1082方呎，為3房連套房加儲物室間隔，以3382.8萬連同一個車位售出，呎價31264元。

海盈山1342萬成交

嘉里牽頭，夥拍信和、太古地產及港鐵合作發展的黃竹坑海盈山4B期早前進行首輪價單銷售，銷情不俗，昨日增添成交，位於1B座6樓D室，面積484方呎，屬2房間隔，昨日以1342.7萬售出，呎價27742元。項目本月暫沽約37伙，套現逾6.5億。

太古地產旗下柴灣海德園1期昨日連沽2伙，單日套現逾1900萬，其中2座16樓G室，面積538方呎，為2房間隔，以1002.7萬成交，呎價18638元；另位於3座23樓E室，面積537方呎，同為2房戶型，以906.7萬獲承接，呎價16885元。

新世界與遠東合作發展的啟德柏蔚森，昨日售出II期3座19樓J室，面積283方呎，為1房間隔，單位以655萬售出，呎價23145元。

FINNIE昨日售出3房特色戶，成交價1984萬。
FINNIE昨日售出3房特色戶，成交價1984萬。

宏安地產旗下鰂魚涌FINNIE昨日亦添特色戶成交，宏安地產執行董事程德韻表示，最新促成之單位為27樓C室，面積567方呎，採用三房一套設計，另連26方呎平台，成交價1984.5萬，單位廳房同向盡覽壯闊維港海景。項目迄今暫售出89伙，僅餘1伙頂層特色戶單位待沽，累積套現金額超過6.3億。

何文田現樓豪宅項目傲玟最新連沽3伙，包括位於5座15樓D室，面積892方呎，為2房連套房加儲物室間隔，以1962.4萬售出，呎價22000元。

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