新盤餘貨單日沽80伙 形瑨延續「鋪鋪清」 名日．九肚山加價前再錄成交

新盤銷售持續理想，進一步推升整體市場氣氛，本周末在未有大型全新盤開售下，一手市場成交仍以餘貨項目為主，單日錄約80宗成交，最矚目為荃灣形瑨延續「鋪鋪清」的氣勢，昨日壓軸第四輪發售52伙即日售罄，全盤累售419伙。而沙田九肚山豪宅名日．九肚山下月加價前以每呎1.63萬沽4房；黃竹坑港島南岸DEEP WATER SOUTH 6A期連沽4伙。

新地：形瑨價單單位售罄

新地發展的形瑨昨壓軸第四輪發售最後一批價單單位，涉及52伙，就位於九龍站商廈售樓處現場所見，再次吸引大批準買家於開售前排隊等候，現場人龍不斷，氣氛相當不俗。發展商指，截至昨午2時所有價單單位均已沽清。據市場消息指，最後揀樓籌號為44號，意味市場即時湧現大批向隅客。

新地代理特別發展部助理總經理（銷售及市務）譚錫湛表示，形瑨連續四輪價單發售單位均即日沽清，對銷情喜出望外，該盤迄今累售419伙，套現逾29億，所有價單單位全部售罄。該盤目前餘下43伙3房及特色單位招標中。

昨日銷售的52伙，涵蓋16伙1房單位以及36伙2房戶型，面積由271至416方呎，套現逾3.74億。成交價最高為35樓G室，面積410方呎，2房間隔，成交價854.03萬，呎價20,830元；呎價最高為38樓R室，面積393方呎，同為2房設計，以823.4萬成交，呎價20,952元。

形瑨亦於昨日起以招標形式推售39伙，包括19伙3房1套單位及20伙特色戶，將於本周二（6月2日）首次截標。

同系啟德豪宅盤天璽．海第2A期亦錄招標成交，為7座12樓A室，面積1,150方呎，屬4房套間隔，成交價4,889萬，呎價42,513元。項目自現樓推售以來累售32伙，套現逾20億。

名日．九肚山4房呎售1.63萬

另外，不少貨尾項目均錄成交個案，由長實沙田九肚山豪宅項目名日．九肚山售1座8樓A室，面積1,213方呎，4房雙套連工作間套間隔，望吐露港海景，造價1,977.5萬，呎價約16,303元。是次成交單位為下月16日正式加價的6伙4房戶之一。據悉，買家為一家三口的同區換樓客。項目自開售以來累售237伙，套現逾37億，現僅餘28伙海景3房及4房可供發售。

DEEP WATER SOUTH 6A期連沽4伙

會德豐地產與港鐵合作發展的黃竹坑港島南岸DEEP WATER SOUTH 6A期連沽4伙，單日套現近5,380萬，成交價及呎價最高為2B座38樓A室，面積577方呎，2房套連梗廚設計，造價1,863.4萬，呎價約32,295元。項目開售至今已售出174伙，套逾31.1億。

同系啟德合資現樓項目MIAMI QUAY I同樣售出5戶，套現近4,121萬。當中造價最高為3座3樓G室，面積450方呎，2房戶型，以992.4萬售出，呎價22,053元。項目至今累售454伙，套現逾48億。

維港．灣畔錄大手客連購2伙

中國海外、九龍倉、恒基及嘉華合作發展的同區維港．灣畔，錄大手客斥資7,901萬連購2伙，為1A座28樓A及B室，面積分別為819及818方呎，同屬3房套連工作間套設計，28樓A室以4,033.7萬連1個車位成交，呎價約49,252元；28樓B室連一個車位成交價錄3,867.3萬，呎價約47,278元。據代理透露，買家為家庭客，有見項目為跑道區內全新項目，正向維港海景，故參觀現樓單位後隨即購入一對相鄰單位，與家人同住。

恒隆旗下九龍灣皓日則沽出鳳凰樓層的36樓K室，面積約440方呎，採2房連開放式廚房設計，以折實價約839萬成交，折實呎價約19,076元。項目自推出至今已售出逾8成單位。