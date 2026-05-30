ST.GEORGE'S MANSIONS 2房每呎近3萬沽出 

信和與中電集團合作發展的何文田豪宅ST.GEORGE'S MANSIONS持續錄成交，最新售出1伙2房戶，成交呎價近3萬。發展商預期，超級豪宅受市場追捧將維持旺勢，料價量齊升。

本月至今售5伙

最新售出單位為1座5樓C室，面積764方呎，屬於2房間隔，成交價2277萬，呎價29804元。項目2房戶近月顯著受捧，本月迄今已連沽5伙，套現逾1.19億，另外4伙面積均為764方呎，成交價介乎2265萬至2705萬，呎價29339至35406元。從開售至今，全盤累售154伙，佔總單位數目近9成，總套現逾115億。

ST. GEORGE'S MANSIONS的買家不少為大家族大手買入，亦不乏看好加多利山租金回報投資者。市場消息指出，標準戶呎租平均約85元，最新租金更高達107元。

除本地大家族外，項目亦甚受外國金融高才和專才歡迎，主要鍾情項目的地段及低密度環境，且位處精英學府區。市場人士透露，有逾20組大手客購入2伙或以上。

海瑅灣I每呎1.89萬售

此外，由信和牽頭發展的將軍澳日出康城海瑅灣I，昨日再添2宗成交，單日套現2216.9萬。其中1B座20樓A室，面積764方呎，屬於2房連儲物室間隔，成交價1162萬，呎價約18987元；以及1B座32樓C室，面積584方呎，同為2房連儲物室單位，以1054.9萬售出，呎價約18063元。

海瑅灣I本周已先後售出約14伙，成交價介乎765.51萬至1671.2萬，本月暫售約97伙。