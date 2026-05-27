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雅盈峰連錄成交雙破頂 每呎6.42萬

新盤速遞
更新時間：16:38 2026-05-27 HKT
發佈時間：16:38 2026-05-27 HKT

盈大地產及資本策略合作發展的中半山己連拿利豪宅項目雅盈峰今日連沽2伙，其中28樓A單位成交價更逾1.03億、呎價達6.42萬元，雙破頂刷新項目紀錄新高。

盈大地產銷售及市務總監陳惠慈表示，項目繼近日沽出高層連私人平台戶後，今日再錄兩宗成交，同日沽出28樓全層兩伙，更錄破頂成交締造項目新紀錄，充分印證市場對項目地段優勢及產品質素的高度認可，亦反映優質資產於當前市況下的稀缺價值與強勁需求。買家看好香港豪宅市道，認為中半山傳統豪宅核心地段的投資及自住價值均可看高一線，遂果斷入市。

陳惠慈續指，項目開售至今已累售89伙，佔總單位數目近九成，總成交金額約28億元。項目僅餘最後10伙高層單位，當中包括頂層天際特色連天台及平台戶等，計劃將繼續以惜售策略保留至現樓階段推出。

最新成交單位為項目28樓A室及B室，屬「CROWN COLLECTION」系列的4房雙套房連化妝間及工作間及3房雙套房連工作間間隔，面積分別為1,608方呎及1,254方呎，成交價為1.032336億元及7,498.92萬元，呎價為64,200元及59,800元。

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