紅磡首岸次輪價單120伙沽清 大批準買家到場現人龍 2組大手客逾2000萬連掃3伙

恒基、希慎及帝國合作發展的紅磡首岸今日（30日）次輪銷售120伙，發展商表示全數單位已獲得認購，短期內推出新價單。

恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，對項目銷情非常滿意，今日推出包括2房單位106伙、3房單位7伙，以及7伙2房連平台特色戶，單位實用面積由301平方呎至642平方呎 ，全數120伙已獲得認購，套現約10億元，項目短短一周內售出338伙，套現逾26.4億元，將於短期内推出新價單應市。

項目中午開始進行登記，現場即出現買樓人龍，情況不俗，發展商先進行大手購貨組別。中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該行於首岸大手時段，錄得2組客戶分別斥資2510萬及2114萬購入3伙2房戶作長線投資之用，該行今日出席客戶約7成為向隅買家，首岸位處九龍市區，毗鄰理工大學，剛需及投資需求兼備，預料今日推售的120伙亦可全數沽清。

美聯高級董事布少明表示，預期「首岸」可延續首輪強勢銷情，本行有大手客計劃斥資約2,800萬元購入共3個2房單位用作投資收租，美聯客源中，以九龍區客人為主，佔約6成；新界區及港島區客人佔約4成。用家佔約6成，投資者佔約4成，今日有望再度即日全數售罄。

布少明指出，是次預期呎租約65元至70元，租金回報料逾4厘。項目亦受內地客歡迎，約有5成為內地買家。他表示，近期新盤銷情相當火熱，發展商接連推盤，4月約有2,300宗一手成交，與3月相若。料5月可維持旺勢，並連續三個月錄逾2,000宗成交水平。至於二手交投亦有望穩定發展，繼續推動樓價上升。

首岸1期價單

價單編號 公布日期 單位數目 實用面積

(平方呎) 折實價 / 呎價 3號價單 2026/4/24 120伙 301至642平方呎 684.5萬至1,399.8萬元

(19,121至23,742元) 2號價單 2026/4/20 120伙 339至642平方呎 648萬至1,315.7萬元

(18,360至21,158元) 1號價單 2026/4/14 110伙 339至642平方呎 638萬至1,215.1萬元

(17,365至20,065元)

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