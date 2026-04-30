紅磡首岸次輪價單120伙沽清 大批準買家到場現人龍 2組大手客逾2000萬連掃3伙
更新時間：17:49 2026-04-30 HKT
發佈時間：15:18 2026-04-30 HKT
發佈時間：15:18 2026-04-30 HKT
恒基、希慎及帝國合作發展的紅磡首岸今日（30日）次輪銷售120伙，發展商表示全數單位已獲得認購，短期內推出新價單。
恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，對項目銷情非常滿意，今日推出包括2房單位106伙、3房單位7伙，以及7伙2房連平台特色戶，單位實用面積由301平方呎至642平方呎 ，全數120伙已獲得認購，套現約10億元，項目短短一周內售出338伙，套現逾26.4億元，將於短期内推出新價單應市。
項目中午開始進行登記，現場即出現買樓人龍，情況不俗，發展商先進行大手購貨組別。中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該行於首岸大手時段，錄得2組客戶分別斥資2510萬及2114萬購入3伙2房戶作長線投資之用，該行今日出席客戶約7成為向隅買家，首岸位處九龍市區，毗鄰理工大學，剛需及投資需求兼備，預料今日推售的120伙亦可全數沽清。
美聯高級董事布少明表示，預期「首岸」可延續首輪強勢銷情，本行有大手客計劃斥資約2,800萬元購入共3個2房單位用作投資收租，美聯客源中，以九龍區客人為主，佔約6成；新界區及港島區客人佔約4成。用家佔約6成，投資者佔約4成，今日有望再度即日全數售罄。
布少明指出，是次預期呎租約65元至70元，租金回報料逾4厘。項目亦受內地客歡迎，約有5成為內地買家。他表示，近期新盤銷情相當火熱，發展商接連推盤，4月約有2,300宗一手成交，與3月相若。料5月可維持旺勢，並連續三個月錄逾2,000宗成交水平。至於二手交投亦有望穩定發展，繼續推動樓價上升。
首岸1期價單
|價單編號
|公布日期
|單位數目
|實用面積
(平方呎)
|折實價 / 呎價
|3號價單
|2026/4/24
|120伙
|301至642平方呎
|684.5萬至1,399.8萬元
(19,121至23,742元)
|2號價單
|2026/4/20
|120伙
|339至642平方呎
|648萬至1,315.7萬元
(18,360至21,158元)
|1號價單
|2026/4/14
|110伙
|339至642平方呎
|638萬至1,215.1萬元
(17,365至20,065元)
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