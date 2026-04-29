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柏傲莊III 4房4784萬招標沽 每呎3.77萬 「樓王級」示範單位首度開放

新盤速遞
更新時間：16:17 2026-04-29 HKT
發佈時間：16:17 2026-04-29 HKT

新世界及港鐵合作發展的大圍柏傲莊III今開放新示範單位，為4房2套樓王級大宅。項目今標售1伙，成交價達4,784.1萬元。

新世界營業及市務部總監何家欣表示，項目一向「雙線銷售」今日為新一個截標日，新售出8A座49樓B室，面積1,269方呎，採4房雙套設計，大廳及睡房飽覽最前席城門河景，成交價4,784.1萬元，呎價37,700元。累計以招標形式售出112伙大宅，套現逾27億元。

而明天展開新一輪價單銷售，何家欣指，項目今日正式截票，項目吸引來自不同地方的多元客人，其中非本地買家稍多於一半，其餘主要為本地家庭客。

項目至今售出275個單位，套現約45億元。明日開售後會研究修訂更多單位價錢推出市場，強調下一批單位繼續有上調空間。

柏傲莊III1A座60樓A室示範單位：

何家欣續說，今日起開放1A座60樓A室示範單位，已經有透過招標推出同類型單位，相信隨著開放供參觀，能吸引更多客人對該類單位的入市意欲。

新世界策略設計部總監鄭靜如表示，是次首度曝光的示範單位，屬面積達1,676方呎的「樓王級」四房雙套連儲物室大宅，採單邊設計，廳房同享城門河景。設計概念為「藏紅花」，用色主調為深紅、橙色及金色。單位橫廳闊8.6米，視野遼闊。
 

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