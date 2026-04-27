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黃金海灣．意嵐乘勢加推70伙 每呎1.46萬

新盤速遞
更新時間：20:40 2026-04-27 HKT
發佈時間：20:40 2026-04-27 HKT

旭日國際旗下屯門青山灣段大型臨海項目黃金海灣迄今累售逾1140伙，套現逾49億，項目最新加推黃金海灣．意嵐新一張價單，涉及70伙，折實平均呎價1.46萬，折實入場價約426萬。

黃金海灣．意嵐推出新一張6號價單，涉及70伙，涵蓋23伙市埸罕有1房連衣帽間單位、14伙2房單位、19伙2房連儲物室單位及14伙頂層特色單位，面積由350
方呎至516方呎， 以90天現金優惠付款最高3%折扣計算，單位折實售價由426.6萬至831.7萬元，折實呎價由12,017至16,770元，折實平均呎價14,626元。

價單售價及呎價最低的單位位於5A座5樓G室，面積355方呎，為1房連衣帽間間隔，計算折扣後，折實售價為426.6萬，呎價12,017元。

項目隨即公布新一份銷售安排，推出28伙於周五（5月1日）以先到先得方式發售。

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