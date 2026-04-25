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ONE STANLEY限量推特色戶招標

新盤速遞
更新時間：10:14 2026-04-25 HKT
發佈時間：10:14 2026-04-25 HKT

豪宅新盤持續錄大額成交，發展商趁勢推出旗下豪宅項目招標。建灝旗下赤柱豪宅ONE STANLEY，昨日上載新一份銷售安排，限量推出1伙連花園特色3房1套單位以招標方式發售。

新推出招標單位為項目7座G樓A室，面積1100方呎，屬於3房1套間隔，連面積154方呎花園，招標期由下周二（28日）開始，周一至周五每日截標。

ONE STANLEY本月至今累售4伙，總成交金額逾3.24億，包括早前以逾1.27億，連2個車位售出的花園複式大宅，同時有大手客斥資近1.12億連購2伙。連同上述成交，項目累積售出41伙，總成交金額逾43億，不少戶型僅餘小量單位或已悉數沽售，發展商透露將考慮於五一黃金周後調高項目的內部指引價。

淺水灣富慧閣周二推5伙招標

另一方面，廖創興家族持有的淺水灣富慧閣，早前已上載樓書，並於昨日上載銷售安排，落實於下周二推出5伙招標，分別為1樓A及B室、2樓A及B室，以及3樓A室，面積介乎3523至3526方呎，均屬5房設計，當中1樓A及B室，分別設有2204及637方呎花園，3樓A室則設有3455方呎平台。

該批單位招標時間為當日早10點起，並於同日中午12點截標，整個招標時間僅2小時。


 

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