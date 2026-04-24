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黃金海灣．珀岸銷情持續理想 2房每呎1.42萬

新盤速遞
更新時間：09:52 2026-04-24 HKT
發佈時間：09:52 2026-04-24 HKT

旭日國際發展的屯門青山灣段大型臨海新盤黃金海灣系列，銷情持續理想，項目第2期珀岸昨日錄得一宗2房單位成交，呎價達1.42萬。

最新售出單位為1B座21樓C室，面積435方呎，2房設計，成交價619.1萬，呎價14232元。成交紀錄冊資料顯示，買家採90天現金優惠付款計劃，另享家具優惠。

位於青山公路青山灣段18號的黃金海灣，分兩期發展，合共提供1323伙，其中黃金海灣．珀岸提供631伙。項目坐擁得天獨厚地理優勢，步行約2分多鐘直達黃金泳灘，近9成單位可飽覽青山灣海景。該盤位處港深兩地核心區域，無縫穿梭粵港澳大灣區經濟據點，涉及超過15條巴士及小巴7線往來港九新界，坐擁南北通行優勢。

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