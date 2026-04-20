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柏傲莊III將提高大手組別認購單位上限

新盤速遞
更新時間：15:04 2026-04-20 HKT
發佈時間：15:04 2026-04-20 HKT

新世界及港鐵合作發展的大圍柏傲莊III，於日前更新75伙價單單位價錢，發展商表示，預計明日上載新一份銷售安排，於周六推售該75伙，另外預計會提高大手組可購單位上限。

新世界營業及市務部總監何家欣表示，項目於上周六進行價單銷售，並即日沽清88伙價單單位。有見市場反應熱烈，項目於日前更新新一批價單單位價錢，並預計於明日上載新一份銷售安排，周六推售該批單位。

何家欣續指，有見區內租務需求不俗，加上於首輪中不乏大手客入市個案，因此下一輪銷售單位將涵蓋受投資客歡迎戶型。另外亦將提高大手客可購單位上限，料增至最多6伙，但同時會預留一定單位供散客購買。今日稍後時段亦將公布新一輪招標結果。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，踏入第二季，整體樓市持續暢旺，樓價確定進入上升階段，料樓價升浪更會持續，帶動買家加快入市步伐，整體交投明顯增加，本月一手暫錄約近1,400宗成交，料全月可錄約2,500宗。租金方面，受惠專才持續湧入，租賃成交有望進一步價量齊升，推高租金回報率，吸引投資者及轉租為買人士入市。

中原資深區域營業董事龐耀昌指，項目1、2期租務十分暢旺，3月份錄近30宗租賃成交，部份細單位呎租高見約70元水平。料第3期入伙後呎租可達65元至70元水平，租金回報有望達近4厘水平。中原特於區內商場開設項目旗艦店。

為配合項目銷售，發展商亦夥同中原推出置業優惠。由即日起至4月30日，凡經該行購入項目，入伙後首年再經該行租出的首5名單位業主，可享首年「中原收租保」及一年租賃管理服務，優惠總值約12萬元，優惠先到先得，送完即止。

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