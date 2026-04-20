黃金海灣．意嵐連沽2伙 大手客入市作收租用途
更新時間：10:51 2026-04-20 HKT
發佈時間：10:51 2026-04-20 HKT
發佈時間：10:51 2026-04-20 HKT
旭日國際發展的屯門青山灣段大型臨海新盤黃金海灣．意嵐，銷情持續理想，昨日更錄大手投資客斥資2125萬，連購2伙作收租用途。
入市作投資用途
最新成交單位包括5A座23樓C室，屬3房連梗廚間隔，面積767方呎，成交價1280.4萬，呎價為16694元；另一伙為5A座23樓A室，屬2房連儲物室間隔，面積516方呎，成交價844.6萬，呎價為16368元。
買家為新香港人，本身於同區居住，參觀現樓後鍾情單位客廳及睡房可坐擁青山灣海景，以及單位為現樓，短時間內可出租，故入市作投資之用。
黃金海灣．意嵐於過去周末兩日合共售出4伙，成交價介乎572.3萬至1280.4萬，合共套現3476.2萬。
連同項目第2期黃金海灣．珀岸，本月至今累售25伙，總成交金額逾1.66億。
項目坐擁得天獨厚地理優勢，步行約2分多鐘直達黃金泳灘，近9成單位可飽覽青山灣海景。
地理位置方面，該盤位處於港深兩地核心區域，無縫穿梭粵港澳大灣區經濟據點，涉及超過15條巴士及小巴7線往來港九新界，坐擁南北通行優勢。
此外，該項目鄰近多個大型商場，覆蓋龐大購物商圈，生活娛樂配套皆盡在咫尺，更轉瞬即達各大消費熱點，盡攬一眾旗艦級商場，衣食住行以至娛樂消閒配套一應俱全，讓住戶盡享無限便利購物體驗，並且貼心照顧住戶各方面生活需要，勢將吸引追求品味生活用家客及深港兩地投資客。
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