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名日•九肚山獲內地客斥1832萬購3房海景戶

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更新時間：16:20 2026-04-18 HKT
發佈時間：16:20 2026-04-18 HKT

長實發展的沙田九肚山豪宅名日．九肚山，自推出「明智必選」優惠後，今日即錄得一宗3房海景單位成交，為1座18樓B室，面積1,053方呎，屬3房套連工作間及洗手間間隔，採用360天付款計劃，折實售價為1,832.5萬元，呎價17,402元。

據悉，買家為年輕內地夫婦，鍾情向海單位及東南座向；得悉發展商剛推出「明智必選」樓價折扣優惠，即把握優惠期購入單位自住。

長實業營業部經理詹勳榮表示，項目自日前推出新優惠後，查詢精選單位的客人明顯增加；項目性價比高，正向吐露港優質海景，位處傳統豪宅地段，毗鄰中文大學，低密度環境舒適怡人。

是次成交單位買家除可享原有優惠外，更可享最新推出的「明智必選」優惠，享有額外48萬至88萬元售價折扣。名日•九肚山至今累售229伙，合共套現逾35億元。

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