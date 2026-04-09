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啟德海灣2期開價 首批225伙 每呎均價2.38萬 入場費560萬

新盤速遞
更新時間：14:17 2026-04-09 HKT
發佈時間：14:17 2026-04-09 HKT

嘉華、會德豐地產及中國海外合作發展的啟德海灣2期推出首批225伙價錢，提供1房至3房戶型，折扣率最高達25%，折實平均呎價約23,888元。發展商指，是次價單涉及海景單位，價錢對比去年底項目1期成交價提高約2%至3%。

嘉華國際發展及租務總監（香港地產）尹紫薇表示，是次價單按市價推出，認為對比上年推1期時，近月市況向好，故認為價錢有調升空間。由於新價單提供海景單位，較去年底項目1期成交價提高2%至3%。

尹紫薇說，新推出單位面積278至771方呎，涵蓋83伙1房、81伙2房及61伙3房單位，計算最高25%折扣優惠，折實售價560萬至2,929.8萬元，折實呎價約18,032至38,000元，折實平均呎價約23,888元。現樓示範單位即日起接受預約參觀，短期內公布銷售安排。

此外，項目1期至今暫售798伙，套現約66億元。尹紫薇說，近期特色戶成交呎價達2.5萬元，而標準單位平均成交呎價超過2萬元。

被問及近期周邊有其他樓盤推出，尹紫薇認為，樓盤各有特點，屬良性競爭。

嘉華國際銷售經理（香港地產）王鼎豪指出，價單入場單位為1C座6樓G室，面積306方呎，1房間隔，折實售價560萬元，折實呎價18,301元。呎價最平單位為1C座5樓E室，面積443方呎，屬2房單位，折實售價798.8萬元，折實呎價18,032元。

美聯布少明：升值潛力可看高一線

美聯高級董事布少明表示，啟德海灣2期價單定價貼市，該盤擁有多項優勢，包括開揚的海景景觀、多元化的戶型選擇，以及大型住客會所等，對不同需求的買家均有吸引力，加上將來連接港鐵啟德站與跑道區的「智慧綠色運輸系統 」落成後，交通更便捷，項目升值潛力可看高一線。預計用家比例佔約6成，投資客則佔約4成，料呎租可達55元，租金回報料約4厘。

中原劉瑛琳：定價極具競爭力

中原九龍董事劉瑛琳表示，啟德海灣2期定價與上一期貨尾造價相若，但景觀上有顯著提升，發展商誠意十足，定價極具競爭力。市場對跑道區的海景戶需求殷切，近期成交表現理想，造價穩步上揚。

參考啟德海灣1期表現，單在今年首季已錄得近140伙成交，平均成交呎價維持約2.1萬元水平。目前跑道區租務交投活躍，平均呎租已攀升至約60元，部分優質戶更錄得70元甚至80元的高位。預計啟德海灣2期將延續熱潮，認購反應定必理想。 

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