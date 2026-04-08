復活長假新盤沽逾310伙 海瑅灣I加推127伙 入場價600萬 每呎1.74萬

長假期新盤銷情理想，當中重頭戲為將軍澳日出康城海瑅灣I，昨天長假期最後一日進行次輪銷售，並能承接首輪銷情報捷旺勢，即日沽152伙，個別單位呎價高見1.91萬，發展商亦乘勢加推新一張價單涉27伙，折實平均呎價1.74萬，項目銷售情想，同時推高長假期新盤售出單位總數至逾310伙。

信和牽頭，夥拍嘉里、嘉華、招商局置地及港鐵合作發展的海瑅灣I昨日以價單方式推售168伙，另推出86伙以招標方式發售，合共發售254伙。位於尖沙咀商廈的展銷廳所見，不少準買家於上午開售前，已率先到場排隊並與代理商討揀樓策略，現場人流不斷，從中可見有不少年輕客身影，同時亦見有外籍準買家，人龍亦由商場排至戶外，發展商先進行A組大手組別揀樓程序，隨後即進行B組揀樓，期間人流秩序井然，信和執行董事田兆源形容現場氣氛相當不俗。

信和田兆源表示，昨日買家以用家主導，佔逾8成，另外有2成為投資客。

家族辦公室大手購4伙

發展商傍晚公布銷情，田兆源表示，項目昨日沽售152伙，對比可售的168伙，佔逾90%，若連同首輪銷售及招標單位，項目不足3周速沽522伙，套現逾46億，昨日大部分買家為用家，佔逾8成，另外有2成為投資客，項目亦獲家族辦公室大手購入4伙，作長線投資用途。另外，昨日出席買家中不少為外籍人士。

田兆源續指，昨日成交價最高單位為2B座36樓D室，面斥558方呎，2房連書房間隔，成交價926.77萬，呎價約16609元。而呎價最高單位則為2A座46樓A室，面積472方呎，2房間隔，以904.55萬成交，呎價19164。

將軍澳日出康城海瑅灣I承接首輪銷售旺勢，昨日仍有大批準買家到場揀樓，氣氛不俗。

加推127伙 4號價單加價約4%

項目得勢不饒人，昨日乘勢加推新一張4號價單，部署第3輪公開發售，加推127伙單位全數為標準戶型，包括14伙1房及113伙2房單位，以最高折扣15%計算，折實平均呎價17488元，較上一張價單折實平均呎價16788元，調升約4%。

入場價600萬

新價單最平單位為1A座43樓E室，面積360方呎，1房間隔，折實入場價600.69萬，呎價16686元；售價最高為2B座71樓D室，面積558方呎，為2房連書房間隔，折實售價949.62萬，呎價17018元。至於呎價最低的單位為2B座43樓D單位，面積558方呎，2房加書房間隔，折實售價899.47萬，呎價16120元。項目仍有待公布銷售安排。

海瑅灣I於長假期最後一天進行次輪發售，並單日售出152伙，帶動長假期新盤銷售衝破300伙。昨日海瑅灣I銷情彪炳，其他新盤亦錄得不俗的成交，其中中海海外牽頭，夥拍恒基、九龍倉及嘉華合作發展的啟德維港．灣畔，昨日連沽2伙，單日套現逾4400萬，其中造價最高為5B座23樓B室，面積667方呎，成交價2224.9萬，呎價33357元，整個維港．灣畔系列項目長假期共售出9伙。

海瑅灣I價單

價單編號 公布日期 單位數目 實用面積 (平方呎) 折實價 / 呎價 2號價單 2026/3/24 127 360至472平方呎 582萬至 875.8萬元 (15,185至18,556元) 1號價單 2026/3/20 254 360至569平方呎 572.6萬至930.4萬元 (14,697至16,735元)

日出康城海瑅灣I資料

期數 13A期 海瑅灣I (13B期) 地址 將軍澳康城路1號* 座數 未公布 2座 單位數目 1,284伙 1,266伙 戶型 1房至4房 實用面積 未公布 323至1,716平方呎 預計關鍵日期 2027年6月30日 發展商 信置、嘉里、嘉華、招商局置地及港鐵 示範單位地址 尖沙咀中心地下「海瑅灣 LA MIRABELLE」展覽廳

宏安地產旗下黃大仙薈淳亦取得不俗銷情，假期間共售出5伙，宏安地產執行董事程德韻表示，4月樓市氣氛持續向好，市場購買力進一步釋放，假期內售出單位均為2房戶型，全盤暫售出53伙，套現逾3.3億。

會德豐地產牽頭夥拍恒基、新世界及帝國合作發展的啟德MIAMI QUAY昨連沽5伙，造價最高為3座11樓A室，面積620方呎，為3房間陯，單位以1491萬售出，呎價24048元，同系同區DOUBLE COAST III昨日亦售出1伙，兩盤單日套現逾5400萬。