海瑅灣I首輪售254伙全數沽清 即晚加推180伙 信和黃永光：買磚頭是明智選擇

信和、嘉里、嘉華、招商局置地及港鐵合作發展的將軍澳日出康城壓軸一期新盤海瑅灣I以截收逾7,300票，超額認購近28倍之勢開售254伙，折實平均呎價約1.56萬元。市場消息指，截至下午近4時，首輪價單發售254伙售罄。

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現場人流不斷，其中一度於商場外築人龍，可謂逼爆售樓廠。

內地客斥逾1000萬購2伙

就項目設於尖沙咀商廈的展銷廳所見，不少準買家於開售前，已率先到場排隊並與代理商討揀樓策略。現場人流不斷，其中一度於商場外築人龍，可謂逼爆售樓廠。

記者現場可見，有內地客入市，買家之一的內地客謝先生表示，他來自福建，斥資逾1,000萬元連購2伙2房戶。有見項目周遭環境不俗且交通方便，加上認為價錢合理，故決定入市，料作投資及自住用。

內地客謝先生表示，他來自福建，斥資逾1,000萬元連購2伙2房戶。

信和主席黃永光亦聯同一眾發展商代表現身項目展銷廳，他表示今日整體氣氛不俗，對銷情存有信心，有望全數沽清。就目前觀察而言，是次銷售以用家為主，當中不乏區內住戶。另外亦指政府形容現時香港是一個安全港，認為「買一個磚頭，買一個家是明智選擇。」

信和執行董事田兆源表示，今日大部分買家為用家，佔逾8成，另2成為投資客。項目坐落「國際精英社區」，聚集不少專才、教師等專業人士，不少投資者料有理想收租回報，故購入單位作長線投資。

信和主席黃永光（左三）表示，對銷情存有信心，有望全數沽清。左二為田兆源。

該盤加推第3號價單180伙，包括8伙一房(開放式廚房)、163伙兩房(開放式廚房)、9伙兩房(開放式廚房)連書房，推出更多2房海景戶回應市場需求。加推單位折實售價由593.47萬至898.79萬元，折實呎價約15,605至19,042元。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該行出席率超過8成，當中約7成為用家，普遍怕遲買會貴，其餘3成為長線投資客，以收租客為主。該行有其中一組買家有意連購5伙，涉資逾3,500萬元。

陳永傑表示，該行出席率超過8成，當中約7成為用家，普遍怕遲買會貴。

美聯高級董事布少明指，該行客源分布以九龍區為主，佔約6成；其次是港島區，佔約3成；新界區則佔約1成。用家佔約6成，投資客約4成，入伙後料呎租約有45元，租金回報率可望達約4厘。該行有大手買家計劃斥資約7,000萬元，連購8伙作投資收租之用。

布少明指，該行客源分布以九龍區為主，佔約6成；其次是港島區，佔約3成；新界區則佔約1成。

海瑅灣I價單

價單編號 公布日期 單位數目 實用面積 (平方呎) 折實價 / 呎價 2號價單 2026/3/24 127 360至472平方呎 582萬至 875.8萬元 (15,185至18,556元) 1號價單 2026/3/20 254 360至569平方呎 572.6萬至930.4萬元 (14,697至16,735元)

日出康城海瑅灣I資料