旺角映居首輪推售全盤122伙 大批準買家到場登記 大手客斥逾5000萬掃8伙

建灝及市建局合作發展的旺角映居於今日以截收逾3,550票，超額認購逾28倍之勢，推售全盤122伙價單單位，成功吸引不少買家到場認購。建灝投資及銷售部董事鄭智荣表示，項目今日推售122伙，市場反應非常熱烈。早上大手時段錄得2組大手買家各斥資逾5,000萬元連購8伙。客源以投資客為主，約佔9成。

鄭智荣續指，首輪銷售的大手客時段大部分屬投資者，相信買家主要因項目毗鄰港鐵奧運站及旺角站，約5分鐘車程即達高鐵香港西九龍站，以及區內租務回報相當吸引，加上屬同區罕有超短期樓花新供應，數月後即可入伙，潛力龐大，較快享有投資回報，故極受投資市場青睞。而B組報到時段為下午3時，場面熱鬧。

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就位於尖沙咀商場展銷廳現場所見，大批買家於現場大排長龍，現場人流不斷，不少買家到場等候發展商人員指示前往售樓處，氣氛理想。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該行客源中以九龍客為主，佔7成，新界區準買家佔約2成，1成來自港島區。投資客及用家各佔一半，用家以小型家庭、來港專才及年輕上車客為主，長線投資者當中不乏大手客，該行有數組買家有意揀選4伙，料今天可「一Q清袋」。

映居價單

價單編號 公布日期 單位數目 實用面積

(平方呎) 折實價 / 呎價 2號價單 2026/3/21 72 338至347方呎 643.2萬至888.8萬元

(18,755至25,614元) 1號價單 2026/3/16 50 301至347方呎 579萬至716.5萬元

(16,880至22,076元)

旺角映居18樓A室示位

美聯高級董事布少明表示，該行客源以九龍區為主，佔約7成；其次是新界區，佔約2成；港島區則佔約1成。「映居」位處市區，鄰近交通樞紐及商業核心，生活配套成熟，租務潛力亦相當優厚，預期該項目用家佔6成，投資者佔4成，項目呎租可達75元，租金回報率逾4厘。該行有大手客計劃斥資約6,000萬元購入8伙，作投資收租用。

映居入場費579萬元

映居首輪銷售122伙，涵蓋睡房連書房間隔，實用面積301至347平方呎，扣除最高12%折扣優惠，折實售價約579萬至888.8萬元起，折實呎價16,880至25,614元。

入場單位屬6樓E室，實用面積343平方呎，屬睡房連書房間隔，扣除最高折扣12%，折實售價579萬元，折實呎價16,880元。