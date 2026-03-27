旺角映居首輪推售全盤122伙 大批準買家到場登記 大手客斥逾5000萬掃8伙
發佈時間：12:53 2026-03-27 HKT
建灝及市建局合作發展的旺角映居於今日以截收逾3,550票，超額認購逾28倍之勢，推售全盤122伙價單單位，成功吸引不少買家到場認購。建灝投資及銷售部董事鄭智荣表示，項目今日推售122伙，市場反應非常熱烈。早上大手時段錄得2組大手買家各斥資逾5,000萬元連購8伙。客源以投資客為主，約佔9成。
鄭智荣續指，首輪銷售的大手客時段大部分屬投資者，相信買家主要因項目毗鄰港鐵奧運站及旺角站，約5分鐘車程即達高鐵香港西九龍站，以及區內租務回報相當吸引，加上屬同區罕有超短期樓花新供應，數月後即可入伙，潛力龐大，較快享有投資回報，故極受投資市場青睞。而B組報到時段為下午3時，場面熱鬧。
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就位於尖沙咀商場展銷廳現場所見，大批買家於現場大排長龍，現場人流不斷，不少買家到場等候發展商人員指示前往售樓處，氣氛理想。
中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該行客源中以九龍客為主，佔7成，新界區準買家佔約2成，1成來自港島區。投資客及用家各佔一半，用家以小型家庭、來港專才及年輕上車客為主，長線投資者當中不乏大手客，該行有數組買家有意揀選4伙，料今天可「一Q清袋」。
映居價單
|價單編號
|公布日期
|單位數目
|實用面積
(平方呎)
|折實價 / 呎價
|2號價單
|2026/3/21
|72
|338至347方呎
|643.2萬至888.8萬元
(18,755至25,614元)
|1號價單
|2026/3/16
|50
|301至347方呎
|579萬至716.5萬元
(16,880至22,076元)
旺角映居18樓A室示位
美聯高級董事布少明表示，該行客源以九龍區為主，佔約7成；其次是新界區，佔約2成；港島區則佔約1成。「映居」位處市區，鄰近交通樞紐及商業核心，生活配套成熟，租務潛力亦相當優厚，預期該項目用家佔6成，投資者佔4成，項目呎租可達75元，租金回報率逾4厘。該行有大手客計劃斥資約6,000萬元購入8伙，作投資收租用。
映居入場費579萬元
映居首輪銷售122伙，涵蓋睡房連書房間隔，實用面積301至347平方呎，扣除最高12%折扣優惠，折實售價約579萬至888.8萬元起，折實呎價16,880至25,614元。
入場單位屬6樓E室，實用面積343平方呎，屬睡房連書房間隔，扣除最高折扣12%，折實售價579萬元，折實呎價16,880元。
|映居基本資料
|地址
|旺角埃華街3號
|座數
|1座
|單位數目
|122伙
|戶型
|1房連書房
|實用面積
|301至347方呎
|預計關鍵日期
|2026年10月31日
|示範單位地址
|尖沙咀21 Ashley 8樓
|發展商
|建灝地產