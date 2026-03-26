港鐵部署年內推2項目 涉錦上路屯門16區站

港鐵常務總監物業及國際業務鄧智輝表示，港鐵錦上路站第二期物業發展項目於4月15日截標；以往招標均會提供方案予發展商選擇，容許自行發展或交回港鐵；而回購方案，考慮建築技術、地形，商戶組合，技術研究，與上蓋結合，停車場布局等；今次安排亦是迎合市場口味，讓最多持份者可以參與投標，有部分項目因技術問題而未能提供選擇。

該項目將來屬北環線、屯門線轉車站，人流量大，落成屬5至6年後，屆時將會進入新時代，港鐵對於錦上路項目招標有信心。

屯門站第16區站二期「巨無霸」項目，提供約5510伙。他指，基座設有商業設施，其商場總樓面涉及幾十萬方呎，將來招標會給予投標者選擇競投純住宅或純住宅及商場。

鄧智輝表示，港鐵錦上路站第二期物業發展項目於4月15日截標。

他解釋，上述項目商場位於數10幢樓宇之下，拆細需要不同連接，亦影響整體布局及管理等，為確保基座商場完整性，以服務社區及接駁不同住宅項目，故不會拆細，交由單一發展商作出整體布局考慮。

由於規模大，他認為參興發展商會組織聯營團體，大型發展商或會獨資，部分中小型財團會靈活合組財團參與；而且港鐵過往亦有大型項目，如九龍站、東涌及大圍項目等，總樓面達270萬至300萬方呎。

最後第三期項目，總樓面涉及幾十萬方呎，現時用地用作其他項目地盤工程，由於發現規模不大，希望留予中小型財團發展。

將軍澳第137區，涉及公私型房屋，積極進行鐵路研究工作，冀「鐵路加物業」發展，將會全力配合政府研究及發展137區。

樓市方面，他指，目前樓市平穩發展，交投量暢旺，形容是「有價有市」，最近鐵路盤銷情理想。