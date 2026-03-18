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DEEP WATER SOUTH暫收1500票 周日推售93伙

新盤速遞
更新時間：15:42 2026-03-18 HKT
發佈時間：15:42 2026-03-18 HKT

會德豐地產與港鐵合作發展的黃竹坑站上蓋項目DEEP WATER SOUTH 6A期上周開價，會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，6A期連日來已錄得4000人次參觀，迄今已錄得約1500個登記，超額認購15倍，今日公布項目銷售安排，將於周日（22日）發售價單全數93伙，推售當日分三組進行揀樓，其中S組供6B期曾購入單位的買家進行認購，可購1至4伙；A組買家可購3至8伙、最後B組買家可購1至2伙，預留約70%單位供大手組別認購，即最少有30%單位供B組買家認購，若全數單位沽清價單計總值13.93億，折實計約11.85億。

黃光耀續稱，現時入票中，約佔40%為內地客、60%為本地客，當中包括專才，專業年輕客等，入票不乏大手買家，據代理資料顯示，有約10組客有意購1層以上，涉及4伙，大手客票量約佔20%，另外亦有6B期已購單位買家有意購6A期細單位收租，預計項呎租可達70元，回報料超過3厘。

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