尖沙咀瑜意首輪價單160伙即日沽清 大批準買家到場逼爆商場 最大手客7300萬連購12伙
發佈時間：12:00 2026-03-14 HKT
華懋旗下尖沙咀瑜意以截收逾5,100票之勢，於今日首輪價單發售160伙，就位於荃灣商場展銷廳現場所見，大批準買家於現場大排長龍，現場人流不斷，不少買家到場等候發展商人員指示前往售樓處，發展商表示人龍排至商場中廳，可謂逼爆售樓廠，氣氛理想。市場消息指，截至下午約4時價單160伙沽清，最大手客斥資逾7,300萬元連購12伙。
中原陳永傑：投資者比例佔5成
中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，項目鄰近佐敦港鐵站，預料收租回報可達四厘，吸引一眾投資者進駐，該行錄約兩組大客計劃斥資約4,000萬購7伙，料今日出席投資者比例佔5成，料全盤160伙可「一Q清袋」。
美聯布少明：項目投資潛力優厚
美聯高級董事布少明指，項目位處商業核心地帶，交通網絡完善便利，相信首批單位有望即日沽清，該行客戶中，九龍區客佔約5成，而港島及新界區客人佔約5成。由於目前尖沙咀及佐敦一帶租賃需求強勁，加上同區1房新供應罕有，故投資潛力優厚，而該行客戶約6成為用家，其餘4成為投資客，料呎租約85元，租金回報料逾4厘。另外，項目內地客佔比則約4成水平。
華懋銷售及市場總監封海倫表示，瑜意今首日推售160伙，市場反應非常熱烈，大手客時段已迅速沽出109伙，共錄11組客人購買7伙或以上；其中最大手買家斥資逾7,300萬元連購12伙，反映買家對項目優越地段及投資價值信心強勁。
為讓更多用家購入心儀單位，項目預留至少50伙單位予擬購入1至2伙的準買家，銷售持續進行中。
瑜意16樓B無改動示範單位：
瑜意16樓B經改動示範單位：
瑜意共提供164伙，主打1房及2房戶型。項目位處尖沙咀核心地段，步行約1分鐘即達港鐵站，前往香港西九龍高鐵站亦僅約5分鐘。是次推售的160伙，包括開放式、1房及2房戶型；以最高17%折扣計算，折實售價533.35萬至1,175.36萬，折實呎價由18,546至25,958元。
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瑜意價單
|價單編號
|公布日期
|單位數目
|實用面積
(平方呎)
|折實價 / 呎價
|3號價單
|2026/3/10
|42
|287至468平方呎
|583.2萬至1,175.4萬元
(19,771至25,784元)
|2號價單
|2026/3/8
|68
|274至444平方呎
|551.5萬至1,152.5萬元
(19,576至25,958元)
|1號價單
|2026/3/5
|50
|281至440平方呎
|533萬至1,050.4萬元
(18,546至23,874元)
|瑜意基本資料
|地址
|尖沙咀德興街8號
|座數
|1座
|單位數目
|164伙
|戶型
|開放式至2房
|實用面積
|274至468平方呎
|預計關鍵日期
|2026年9月16日
|示範單位地址
|荃灣如心廣場1期5樓
|發展商
|華懋