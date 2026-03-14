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尖沙咀瑜意首輪價單160伙即日沽清 大批準買家到場逼爆商場 最大手客7300萬連購12伙

新盤速遞
更新時間：16:05 2026-03-14 HKT
發佈時間：12:00 2026-03-14 HKT

華懋旗下尖沙咀瑜意以截收逾5,100票之勢，於今日首輪價單發售160伙，就位於荃灣商場展銷廳現場所見，大批準買家於現場大排長龍，現場人流不斷，不少買家到場等候發展商人員指示前往售樓處，發展商表示人龍排至商場中廳，可謂逼爆售樓廠，氣氛理想。市場消息指，截至下午約4時價單160伙沽清，最大手客斥資逾7,300萬元連購12伙。

就位於荃灣商場展銷廳現場所見，大批準買家於現場大排長龍，現場人流不斷。
就位於荃灣商場展銷廳現場所見，大批準買家於現場大排長龍，現場人流不斷。

中原陳永傑：投資者比例佔5成

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，項目鄰近佐敦港鐵站，預料收租回報可達四厘，吸引一眾投資者進駐，該行錄約兩組大客計劃斥資約4,000萬購7伙，料今日出席投資者比例佔5成，料全盤160伙可「一Q清袋」。

陳永傑表示，項目鄰近佐敦港鐵站，預料收租回報可達四厘，吸引一眾投資者進駐。
陳永傑表示，項目鄰近佐敦港鐵站，預料收租回報可達四厘，吸引一眾投資者進駐。

美聯布少明：項目投資潛力優厚

美聯高級董事布少明指，項目位處商業核心地帶，交通網絡完善便利，相信首批單位有望即日沽清，該行客戶中，九龍區客佔約5成，而港島及新界區客人佔約5成。由於目前尖沙咀及佐敦一帶租賃需求強勁，加上同區1房新供應罕有，故投資潛力優厚，而該行客戶約6成為用家，其餘4成為投資客，料呎租約85元，租金回報料逾4厘。另外，項目內地客佔比則約4成水平。

布少明指，項目位處商業核心地帶，交通網絡完善便利，相信首批單位有望即日沽清。
布少明指，項目位處商業核心地帶，交通網絡完善便利，相信首批單位有望即日沽清。

華懋銷售及市場總監封海倫表示，瑜意今首日推售160伙，市場反應非常熱烈，大手客時段已迅速沽出109伙，共錄11組客人購買7伙或以上；其中最大手買家斥資逾7,300萬元連購12伙，反映買家對項目優越地段及投資價值信心強勁。

華懋銷售及市場總監封海倫（中）表示，市場反應非常熱烈，反映買家對項目優越地段及投資價值信心強勁。
華懋銷售及市場總監封海倫（中）表示，市場反應非常熱烈，反映買家對項目優越地段及投資價值信心強勁。

為讓更多用家購入心儀單位，項目預留至少50伙單位予擬購入1至2伙的準買家，銷售持續進行中。

瑜意16樓B無改動示範單位：

 瑜意16樓B經改動示範單位： 

瑜意共提供164伙，主打1房及2房戶型。項目位處尖沙咀核心地段，步行約1分鐘即達港鐵站，前往香港西九龍高鐵站亦僅約5分鐘。是次推售的160伙，包括開放式、1房及2房戶型；以最高17%折扣計算，折實售價533.35萬至1,175.36萬，折實呎價由18,546至25,958元。

相關文章：尖沙咀瑜意開價 首批50伙 每呎均價2.1萬 入場費533萬 較毗鄰物業低約1成

瑜意價單

價單編號 公布日期 單位數目 實用面積
(平方呎)		 折實價 / 呎價
3號價單 2026/3/10 42 287至468平方呎 583.2萬至1,175.4萬元
(19,771至25,784元)
2號價單 2026/3/8 68 274至444平方呎 551.5萬至1,152.5萬元
(19,576至25,958元)
1號價單 2026/3/5 50 281至440平方呎 533萬至1,050.4萬元
(18,546至23,874元)
瑜意共提供164伙，主打1房及2房戶型。項目位處尖沙咀核心地段，步行約1分鐘即達港鐵站，前往香港西九龍高鐵站亦僅約5分鐘。
瑜意共提供164伙，主打1房及2房戶型。項目位處尖沙咀核心地段，步行約1分鐘即達港鐵站，前往香港西九龍高鐵站亦僅約5分鐘。
瑜意基本資料
地址 尖沙咀德興街8號
座數 1座
單位數目 164伙
戶型 開放式至2房
實用面積 274至468平方呎
預計關鍵日期 2026年9月16日
示範單位地址 荃灣如心廣場1期5樓
發展商 華懋

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