雲向暫收近2500票 超額認購逾11倍

更新時間：17:39 2026-03-11 HKT
發佈時間：17:39 2026-03-11 HKT

永泰發展的粉錦公路新盤雲向繼續開放示範單位及收票，永泰執行董事兼銷售及市務總監楊聰永表示，雲向人氣持續，參觀人流不斷，截至下午近5時暫收近2,500票，對比周六首輪銷售涉及的200伙超額認購逾11倍，示範單位開放至今錄逾6,000人參觀，相信正式開售前能突破1萬參觀人次，發展商將於周五下午5時截票。

項目首輪開售單位間隔涵蓋開放式至2房連儲物室戶型，面積由286至445方呎。折實售價368.3萬至774.8萬元，折實呎價12,687至17,413元。

最平為3樓C8室，面積287方呎，屬於1房間隔，扣除最高20%折扣優惠，折實售價368.3萬元，折實呎價約12,833元；最貴為23樓B7室，面積445方呎，折實售價774.8萬元，折實呎價約17,411元。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

