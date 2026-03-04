Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

旺角映居部署最快3月開售 夥代理推優惠

新盤速遞
更新時間：17:21 2026-03-04 HKT
建灝及市建局合作發展的旺角映居，已經接獲2,000個查詢，部署最快3月開售。為配合項目銷售部署，夥代理推優惠。

建灝投資及銷售部董事鄭智荣表示，項目自本周初公布命名以來，已經接獲2,000個查詢，分別來自港九新界各區及內地，當中不乏自用及投資者，包括多個有意購入多於2個單位大手投資客查詢，正考慮提供特別付款方法給選購兩個單位或以上的大手買家，部署最快3月開售。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，農曆新年長假期過後，樓市交投氣氛迅速升溫，尤其是一手新盤市場，可謂百花齊放。事實上，今年樓市「小陽春」早於農曆新年前已經出現，低息環境持續、股市財富效應的帶動以及各項「搶人才」計劃帶來的住屋需求，令買家入市意欲高漲，市場購買力持續增加，新盤交投量節節上升。今年首2個月，市場已錄得超過3,800宗一手成交，較去年同期2,000宗大幅增長90%。

中原地產九龍董事劉瑛琳表示，奧運站今年首2個月累積錄得347宗租賃成交，交投活躍，平均呎租普遍逾50元，而區內樓齡較新新晉物業，平均呎租超過60元，部份更可高企75元，租金回報率輕鬆逾4厘。中原特於奧運站開設映居專門店。

中原為配合該盤銷售，由即日起至今年4月30日，經中原購入映居的首5名買家，若物業再經由中原租出，可享首年「中原收租保」及一年租賃管理服務，總值高達8萬元，優惠先到先得，送完即止。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

