雲向暫逾400組客參觀 最快周末加推

永泰發展的粉錦公路新盤雲向，今正式開放示範單位，截至下午約1時已錄逾400組客參觀，情況理想，以高爾夫球場景2房較受追捧，最快周末加推。

永泰執行董事兼銷售及市務總監楊聰永表示，項目先前已錄約500組指定人士參觀展銷廳，今日正式開放示範單位，於下午約1時前已錄約400組客，至今查詢數字亦已「破千」宗。初步預計周末加推，屆時具提價空間，有機會下周末首輪開售。

楊聰永指，現時客源中投資者約5成半，鍾情項目就近北區醫院，料有不少潛在的醫護人員租客，其餘4成半準買家為用家。

他稱，很多客人有意購入項目中層至高層、享高爾夫球場景的2房，將部署於新價單中推出以迎合買家需要。預計周末會屬參觀高峰期，將於上水、粉嶺、大埔及沙田等目標客源所住區域設穿梭巴士，方便準買家參觀示範單位。

美聯高級董事布少明表示，據一手網及市場資料顯示，2025年北區一手及二手成交價量按年齊升，反映市場對北區物業需求持續強勁，前景備受看好。項目單位料入伙後呎租可達60元，租金回報率約4厘，長線投資及收租客比例佔約三成。由於項目毗鄰內地，交通便捷，預期將吸引約三成至四成內地買家入市。