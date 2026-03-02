鴨脷洲璟南上樓書 涉38伙 全屬4房大宅 短期招標推

大昌地產鴨脷洲新盤璟南，將於今日上載樓書，涉38伙，面積介乎1,598方呎至3,523方呎，另設特色戶，並於即日開放預約參觀特色戶，最快未來1至2周內以現樓形式推售。

大昌地產營業部主管周俊豪表示，項目於今日率先上載項目樓書，早前已獲批滿意紙，並於即日起可供預約參觀25樓或以上大宅，標準樓層將在短期內開放預約參觀。最快未來1至2星期內上載首張銷售安排，全盤38伙均傾向以招標形式發售，價錢將參考同區及啟德海景同戶型大宅成交價。

周俊豪亦提到，項目全盤共提供38伙，均為4房大宅，面積介乎1,598方呎至3,523方呎。其中5至23樓為項目標準樓層戶，為一梯兩伙設計，其中A室面積1,709方呎，B室面積1,598方呎，均為4房雙套間隔。

周俊豪續指，項目25至28樓為平層大宅，面積介乎2,792方呎至2,807方呎，4房3套間隔，其中25樓單位，另附402方呎平台。29至32樓則為複式大宅，面積3,518方呎至3,523方呎，4房4套間隔，其中29樓複式戶附連866方呎平台，31樓複式戶則附連1,285方呎天台。