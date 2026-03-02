Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

鴨脷洲璟南上樓書 涉38伙 全屬4房大宅 短期招標推

新盤速遞
更新時間：16:07 2026-03-02 HKT
發佈時間：16:07 2026-03-02 HKT

大昌地產鴨脷洲新盤璟南，將於今日上載樓書，涉38伙，面積介乎1,598方呎至3,523方呎，另設特色戶，並於即日開放預約參觀特色戶，最快未來1至2周內以現樓形式推售。

大昌地產營業部主管周俊豪表示，項目於今日率先上載項目樓書，早前已獲批滿意紙，並於即日起可供預約參觀25樓或以上大宅，標準樓層將在短期內開放預約參觀。最快未來1至2星期內上載首張銷售安排，全盤38伙均傾向以招標形式發售，價錢將參考同區及啟德海景同戶型大宅成交價。

周俊豪亦提到，項目全盤共提供38伙，均為4房大宅，面積介乎1,598方呎至3,523方呎。其中5至23樓為項目標準樓層戶，為一梯兩伙設計，其中A室面積1,709方呎，B室面積1,598方呎，均為4房雙套間隔。

周俊豪續指，項目25至28樓為平層大宅，面積介乎2,792方呎至2,807方呎，4房3套間隔，其中25樓單位，另附402方呎平台。29至32樓則為複式大宅，面積3,518方呎至3,523方呎，4房4套間隔，其中29樓複式戶附連866方呎平台，31樓複式戶則附連1,285方呎天台。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
伊朗局勢︱伊國營電視台宣布哈梅內伊已殉道 即日起全國哀悼40天
01:49
伊朗局勢︱特朗普：軍事行動或持續四周 中國外交部：有公民在德黑蘭死亡︱不斷更新
即時國際
2小時前
李婉華揭加國中產悲歌 斥政府加稅無孔不入：已經難搵錢，仲要加稅，想點呀
李婉華揭加國中產悲歌 斥政府加稅無孔不入：已經難搵錢，仲要加稅，想點呀
影視圈
8小時前
港人直擊杜拜導彈夜「神級紀律」 超市「零搶購」奇景驚呆網民：香港一場黑雨掃晒超市｜Juicy叮
港人直擊杜拜導彈夜「神級紀律」 超市「零搶購」奇景驚呆網民：香港一場黑雨掃晒超市｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
「移英女星」浴後毛巾滑落幾乎全裸  女兒難識朋友爆移民辛酸  當地人缺衛生常識好恐怖？
「移英女星」浴後毛巾滑落幾乎全裸  女兒難識朋友爆移民辛酸  當地人缺衛生常識好恐怖？
影視圈
2026-03-01 15:30 HKT
昂船洲政府船塢 海事處船隻年度檢查引擎突爆炸 6男受傷
00:35
昂船洲政府船塢 海事處船隻年度檢查引擎突爆炸 6男受傷
突發
6小時前
富貴視后75歲「忘年戀」舊愛罕談兩段婚姻 再婚娶嫩妻恨再做爸爸曾考慮人工受孕
富貴視后75歲「忘年戀」舊愛罕談兩段婚姻 再婚娶嫩妻恨再做爸爸曾考慮人工受孕
影視圈
6小時前
粉嶺皇后山童黨欺凌少女 操普通話辱罵多次掌摑 圍觀者拍片亮氣槍「助攻」
00:51
粉嶺皇后山童黨欺凌少女 操普通話辱罵多次掌摑 大埔反黑組接手調查
突發
7小時前
深圳口岸7條免費巴士專線懶人包！1條專為長者而設 深圳灣/皇崗/福田口岸出關直搭 直達人氣商場超市
深圳口岸7條免費巴士專線懶人包！1條專為長者而設 深圳灣/皇崗/福田口岸出關直搭 直達人氣商場超市
旅遊
2026-03-01 09:00 HKT
連鎖酒樓斬料加餸！海港招牌叉燒$40/半斤 全線13分店11am起供應
連鎖酒樓斬料加餸！海港招牌叉燒$40/半斤 全線13分店11am起供應
飲食
5小時前
伊朗局勢｜美軍F-15墜落科威特疑友軍擊中 飛行員跳傘生還
伊朗局勢｜美軍F-15墜落科威特疑友軍擊中 飛行員跳傘生還
即時國際
1小時前