Blue Coast 發售25伙3房戶全數沽清 單日套現約5億

新盤速遞
更新時間：15:45 2026-03-02 HKT
發佈時間：15:45 2026-03-02 HKT

長實與港鐵合作發展的黃竹坑站港島南岸Blue Coast，今日以先到先得形式發售的25伙3房單位已全數沽清，套現約5億元。

另外，項目推出15伙位於1A座的4房單位將於明日起（3月2日）以招標形式發售。

長實營業部副首席經理楊桂玲表示，今日推出的25伙3房單位迅速獲市場承接，反映買家對項目質素及地段的高度信心。她續指，明日將以招標形式推出的15伙4房單位，預期將吸引追求空間及景致的換樓客及投資者，對銷情感樂觀，相信可再創項目的售價及呎價新高。

Blue Coast 全系列迄今已累售1,129伙，套現金額逾194億元。

