雅盈峰連沽4伙 套現7305萬

盈大地產及資本策略發展的中環雅盈峰，今日再以招標形式售出4伙。其中12樓B室，成交價1,992.9萬元，呎價高達39,000元，創項目同類單位雙新高。

盈大地產銷售及市務總監陳惠慈表示，項目至今已累售49伙，總銷售金額突破15億元，成績理想，充份反映市場對中半山優質新盤的殷切需求。即使在農曆新年假期，買家查詢及參觀意慾仍然高漲，市場購買力持續釋放，尤其對具備地段優勢且具稀缺豪宅項目，需求更為強勁。

呎價高達39000元

陳惠慈亦提到，不少買家參觀項目展銷廳後，對項目的地理優勢、開則設計、私隱度及會所配套均表示非常滿意。他們認為在中半山區內，要同時具備全新落成、品牌建築及完善會所的新盤選擇極為有限，加上項目樓花期短，因此入市決定更為果斷。

是次招標售出的4伙單位均屬於PRIME COLLECTION系列，包括5樓A及B室，9樓F室，以及12樓B室，提供1房至2房套間隔，面積介乎380至635方呎，成交價由1,368萬至2,146.3萬元，呎價由33,800元至39,000元，合共套現7,305.92萬元。

其中12樓B室成交價及呎價更同創PRIME COLLECTION戶型單位新高，成交價1,992.9萬元，呎價高達39,000元，可見買家為覓心頭好，積極把握入市良機，充分反映市場對優質豪宅的信心。項目於短短兩日內累售10伙，合共套現近1.8億元。