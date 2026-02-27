恒基（一）部今年推4盤涉2000伙 紅磡首匯最快下周開價

恒基旗下發展項目紅磡首匯，今日公布項目頂層特色戶戶型圖，預計下周上載樓書及公布首張價單，3月發售。而部門於今年亦料推售4個新盤，共涉約2,000伙。

恒基物業代理董事及營業（一）部總經理林達民表示，單位主打中大型單位，補充區內大單位供應不足問題。項目料備受市場期待，因此最快下周上載樓書及公布首張價單，下月開售。

林達民亦提到，部門今年截至2月26日共售出約240伙，合共套現逾40億。部門年內料推售4個新盤，合共提供約2,000伙，包括土瓜灣東維港灣區壹沐2期、廟街住宅項目、古洞北住宅項目及BAKER CIRCLE第6期。

發展商亦率先介紹首匯僅1伙的頂層特色戶，單位為29樓A室頂層天際特色戶，面積850方呎，4房1套連梗廚及工作室設計，附連合共445方呎私人平台及719方呎私人天台。