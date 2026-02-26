幸薈平台戶每呎2.32萬沽創新高

益兆及俊和合作發展的長沙灣新盤幸薈自去年底推售以來反應熱烈，今日成功招標售出2樓E室，單位面積185方呎，附連634方呎平台，成交價430萬元，呎價高達23,243元。益兆集團控股副總裁林浩表示，成交呎價再創項目新高，足見項目備受買家及投資者歡迎。

俊和物業發展集團總經理何俊威說，項目至今沽出84伙，累計總成交額達3.2億元，當中最高成交樓價達606.5萬元，而最高成交呎價達23,243元。項目近日已啟動交樓入伙程序，相信可以即買即住或放租之後會加速銷情，成交宗數及呎價均有望再創記錄。

益兆集團控股銷售及營銷總監黃詩詠表示，隨着減息期開始、人才持續流入以及新盤熱銷的帶動下，同系的旺角雋薈最後一伙連天台的特色戶亦順利沽售，全盤可出售單位已全部售罄，總成交額達5億元。

俊和物業發展控股物業發展高級經理潘燿基表示，有見兩個項目均獲得不俗銷情，未來公司會全力籌備位於土瓜灣的重建項目，地盤面積約9,100方呎，詳情將會在之後適時公布。