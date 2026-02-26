新世界尖沙咀盤命名瑧玥 計劃日內上樓書 最快3月內開售

新世界旗下尖沙咀新盤於今日正式命名瑧玥（GRAND AUSTIN BOHEMIAN），發展商指項目涉約60伙，預計日內上載樓書，下周初將率先開放示範單位供傳媒參觀，下月開售。

新世界營業及市務部總監何家欣指，瑧玥涉60伙，提供開放式及1房單位，預計於日內上載項目樓書，並將於下周初率先開放示範單位供傳媒參觀。價錢將參考九龍站一帶樓盤近期成交價。項目預計關鍵日期為2028年3月31日，樓花期約25個月。

何家欣續指，去年開售的兩個同系列項目瑧爾及瑧博均錄即日沽清佳績，市場亦有不少相關投資向隅客，相信項目開售同樣會引起搶購熱潮。是次項目預計同樣會推售一次過推售全盤所有單位，另外亦料設大手層購環節，不過仍會預留一定單位供一般買家入市。

何家欣亦提到，集團旗下在售貨尾亦有新部署，由集團牽頭發展的黃竹坑站港島南岸滶晨系列將於今日更新價單，僅餘9伙2房及2房1房將劃一提價5%。

