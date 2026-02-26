Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

新世界尖沙咀盤命名瑧玥 計劃日內上樓書 最快3月內開售

新盤速遞
更新時間：14:08 2026-02-26 HKT
發佈時間：14:08 2026-02-26 HKT

新世界旗下尖沙咀新盤於今日正式命名瑧玥（GRAND AUSTIN BOHEMIAN），發展商指項目涉約60伙，預計日內上載樓書，下周初將率先開放示範單位供傳媒參觀，下月開售。

新世界營業及市務部總監何家欣指，瑧玥涉60伙，提供開放式及1房單位，預計於日內上載項目樓書，並將於下周初率先開放示範單位供傳媒參觀。價錢將參考九龍站一帶樓盤近期成交價。項目預計關鍵日期為2028年3月31日，樓花期約25個月。

何家欣續指，去年開售的兩個同系列項目瑧爾及瑧博均錄即日沽清佳績，市場亦有不少相關投資向隅客，相信項目開售同樣會引起搶購熱潮。是次項目預計同樣會推售一次過推售全盤所有單位，另外亦料設大手層購環節，不過仍會預留一定單位供一般買家入市。

何家欣亦提到，集團旗下在售貨尾亦有新部署，由集團牽頭發展的黃竹坑站港島南岸滶晨系列將於今日更新價單，僅餘9伙2房及2房1房將劃一提價5%。
 

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
中年好聲音4丨5強蒙面藝人身份終揭盅 集體除罩以真面目企上舞台
中年好聲音4丨5強蒙面藝人身份終揭盅 集體除罩以真面目企上舞台
影視圈
18小時前
港網民點評5大最伏居住地區！啟德/日出康城上榜 屯門1地區被狠批：永不超生
港網民點評5大最伏居住地區！啟德/日出康城上榜 屯門1地區被狠批：永不超生
生活百科
22小時前
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
01:21
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
生活百科
21小時前
TVB「最經典女醜角」面目全非 遭質疑「重度醫美」尤如換臉 身體一部份斷裂令人憂心
TVB「最經典女醜角」面目全非  遭質疑「重度醫美」尤如換臉  身體一部份斷裂令人憂心
影視圈
5小時前
千人斬Bonnie Blue懷孕︱男同志揭400人「繁衍計劃」現場 參與者戴眼罩房外排隊
千人斬Bonnie Blue懷孕︱男同志揭400人「繁衍計劃」現場 參與者戴眼罩房外排隊
即時國際
16小時前
鰂魚涌生記粥麵結業！逾40年老字號分店 獲蔡瀾大讚「香港第一」 網民不捨：生意很好
鰂魚涌生記粥麵結業！逾40年老字號分店 獲蔡瀾大讚「香港第一」 網民不捨：生意很好
飲食
20小時前
東張西望丨戀童癖教練全程閃避拒回應 陳媽媽曾欲妥協不追究成全關係 與兒子感情關係變疏離：有諗過自殺
東張西望丨戀童癖教練全程閃避拒回應 陳媽媽曾欲妥協不追究成全關係 與兒子感情關係變疏離：有諗過自殺
影視圈
16小時前
財政預算案派糖懶人包｜退稅上限3000元兼寬減差餉 子女及供養父母免稅額齊加 生果金出雙糧
01:46
財政預算案2026派糖懶人包｜退稅上限3000元兼寬減差餉 子女及供養父母免稅額齊加 生果金出雙糧
社會
2026-02-25 13:42 HKT
星島申訴王｜屏山傳人堅守柴火製盆菜 父女檔延續圍村風味
04:59
星島申訴王｜盆菜被嫌劣食 屏山傳人堅守柴火製盆菜 父女檔延續圍村風味
申訴熱話
6小時前
油站打尖︱無品婦「人肉路障」瞓後方車頭 車主驚呼：佢子女睇住︱有片
00:49
油站打尖︱無品婦「人肉路障」瞓後方車頭 車主驚呼：佢子女睇住︱有片
即時中國
6小時前