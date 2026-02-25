Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

新世界年內推5盤 涉及約3660伙

新盤速遞
更新時間：17:28 2026-02-25 HKT
發佈時間：17:28 2026-02-25 HKT

新世界發展營業及市務部總監何家欣今日出席團拜時表示，項目集團於去年合共售出逾2,200伙，連同車位合共套現逾348億元，創集團5年新高。集團本年上半年將聚焦推售3個項目，涉約660伙。

何家欣提到，集團今年將率先推售尖沙咀BOHEMIAN系列全新住宅項目，提供約60伙。項目同系列住宅項目、於去年推售的柯士甸瑧爾於推出時即日沽清全盤單位，不少瑧爾投資向隅客於近日查詢項目相關資訊。項目將在明日正式命名及公布最新部署，預計3月內開售。

何家欣續指，九龍塘玫瑰街豪宅項目滶蘊，提供約100伙，同樣會在第一季推售。至於與港鐵合作發展的大圍站柏傲莊系列壓軸一期柏傲莊III，預計將於上半年以現樓形式發售。柏傲莊近日於二手市場上亦有不少獲利個案，反映項目深受市場追捧。

而在售項目方面，何家欣提到由集團牽頭發展的黃竹坑站港島南岸滶晨系列自推出以來市場反應不俗，項目3房及4房大宅僅餘最後40伙，預計於短期內調高招標意向價。而集團與遠東發展合作的啟德柏蔚森由於項目餘貨不多，將部署於短期內加價。

何家欣亦透露，集團於下半年將有2個全新項目部署推售，包括與招商局蛇口工業區控股合作發展的粉嶺馬適路大型商住項目，預計提供約2,300伙，以及與華潤置地（海外）合作發展的元朗南項目，料涉700伙。

對於上調億元豪宅印花稅，何家欣表示，據政府指該類型單位佔整體成交約0.3%，因此相信對成交影響不大。此外，集團旗下億元單位亦於預算案前成交，因此未有過多影響。

而對新一份《財政預算案》，何家欣認為市場近期氣氛轉好，租金轉好吸引投資客入市，另外亦吸引租客「轉租為買」，加上專才優才及投資移民政策亦帶動內地及海外買家入市，因此在投資客及用家剛需求強勁的情況下，新一份預算案雖然未有過多利好措施，但市場仍然屬健康發展，看好後市。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

