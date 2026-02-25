Blue Coast更新價單 加價約5%

長實與港鐵合作發展的黃竹坑站Blue Coast開始交樓，今更新價單為個別單位提價，幅度約5%。另上載新銷售安排，共推40伙，其中25伙周日（3月1日）起以先到先得開售，最新折實平均呎價約26,339元，並在下周一（3月2日）招標推15伙。

長實營業部首席經理郭子威表示，《財政預算案》較貼地務實，在科研、金融及北都發展都提供方向，繼續吸引不同專才，相信本港樓市能受支持。認為這類精英人士首選市區豪宅項目，故相較其他住宅物業今年價錢升10%，市區豪宅項目能跑贏大市，錄逾10%升幅。

對於調高超級豪宅印花稅，郭子威指，該類單位成交宗數實在不多，據政府表示，僅佔約0.3%成交。此外，本港超級豪宅具獨特吸引力及升值潛力，吸引内地，甚至海外買家選購，相信影響不大。

郭子威繼指，為回應豪宅客入市需求，今更新價單及上載銷售安排，為《財政預算案》後首個公布新銷售安排的項目。於周日以先到先得形式推出25間3房價單單位，包括2A座B室和D室，以及2B座E室及H室，單位面積介乎728至792方呎，以最高折扣率計算，1,833.2萬至2,151.5萬元，折實呎價24891至27833元，折實平均呎價約26,339元。然後下周一招標推15伙。

長實營業部副首席經理楊桂玲指，由於項目已屆現樓，付款辦法亦會有所修訂，提供2個新付款方式，其中90天成交期計劃可享受最高11.5%折扣，買家需付5%首期，然後95%餘額在90天內繳付。

另提供210天付款辦法，折扣率最高達9%，買家需先付5%樓價，然後分兩次加付各5%，餘下85%就在210天成交。上述兩個同時適用於價單單位及招標單位。

楊桂玲說，在更新價單中另為個別單位提價，定價提高約3%，連同削減的折扣優惠，部分單位價錢料有約5%升幅。

楊桂玲稱，項目僅餘96伙，貨量不多，4房單位就繼續以惜售態度推盤，並持續按市況調整價錢，有信心能錄新高成交。