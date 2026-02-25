Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Blue Coast更新價單 加價約5%

新盤速遞
更新時間：16:17 2026-02-25 HKT
發佈時間：16:17 2026-02-25 HKT

長實與港鐵合作發展的黃竹坑站Blue Coast開始交樓，今更新價單為個別單位提價，幅度約5%。另上載新銷售安排，共推40伙，其中25伙周日（3月1日）起以先到先得開售，最新折實平均呎價約26,339元，並在下周一（3月2日）招標推15伙。

長實營業部首席經理郭子威表示，《財政預算案》較貼地務實，在科研、金融及北都發展都提供方向，繼續吸引不同專才，相信本港樓市能受支持。認為這類精英人士首選市區豪宅項目，故相較其他住宅物業今年價錢升10%，市區豪宅項目能跑贏大市，錄逾10%升幅。

Blue Coast開始交樓，今更新價單為個別單位提價，幅度約5%。
Blue Coast開始交樓，今更新價單為個別單位提價，幅度約5%。

對於調高超級豪宅印花稅，郭子威指，該類單位成交宗數實在不多，據政府表示，僅佔約0.3%成交。此外，本港超級豪宅具獨特吸引力及升值潛力，吸引内地，甚至海外買家選購，相信影響不大。

郭子威繼指，為回應豪宅客入市需求，今更新價單及上載銷售安排，為《財政預算案》後首個公布新銷售安排的項目。於周日以先到先得形式推出25間3房價單單位，包括2A座B室和D室，以及2B座E室及H室，單位面積介乎728至792方呎，以最高折扣率計算，1,833.2萬至2,151.5萬元，折實呎價24891至27833元，折實平均呎價約26,339元。然後下周一招標推15伙。

長實營業部副首席經理楊桂玲指，由於項目已屆現樓，付款辦法亦會有所修訂，提供2個新付款方式，其中90天成交期計劃可享受最高11.5%折扣，買家需付5%首期，然後95%餘額在90天內繳付。

另提供210天付款辦法，折扣率最高達9%，買家需先付5%樓價，然後分兩次加付各5%，餘下85%就在210天成交。上述兩個同時適用於價單單位及招標單位。

楊桂玲說，在更新價單中另為個別單位提價，定價提高約3%，連同削減的折扣優惠，部分單位價錢料有約5%升幅。

楊桂玲稱，項目僅餘96伙，貨量不多，4房單位就繼續以惜售態度推盤，並持續按市況調整價錢，有信心能錄新高成交。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
財政預算案2026．持續更新︱陳茂波早上11時公布預算案 熱傳「派糖」措施一覽 公務員加薪有望？
01:46
財政預算案2026｜庫房轉虧為盈倒賺29億 「派糖」力度增 下年度綜合盈餘預計為221億
政情
3小時前
觀塘警署23歲女督察吞槍當場死亡 周一鳴到場了解事件
00:47
觀塘警署23歲女督察吞槍當場死亡 周一鳴到場了解及慰問死者家人
突發
6小時前
財政預算案派糖懶人包｜退稅上限3000元兼寬減差餉 子女及供養父母免稅額齊加 生果金出雙糧
01:46
財政預算案2026派糖懶人包｜退稅上限3000元兼寬減差餉 子女及供養父母免稅額齊加 生果金出雙糧
社會
3小時前
房協舉行「跨代共融在房協」啟動禮暨乙明邨跨代共融遊樂空間開幕典禮
03:00
跨代共融在房協　全方位提升社區幸福感
社會資訊
2026-02-23 08:00 HKT
前TVB「御用爛仔」游飈猝逝終年57歲 好友黃文標叫救護車 送院前已呈半昏迷狀態
01:48
前TVB「御用爛仔」游飈猝逝終年57歲 好友黃文標叫救護車 送院前已呈半昏迷狀態
影視圈
8小時前
財政預算案2026前瞻︱一文看清各方消息、八大焦點 「派糖」力度料增 消費券、電動車一換一凍過水？
03:01
財政預算案2026前瞻︱一文看清8大焦點 退稅差餉有望提高？消費券、電動車一換一凍過水
社會
23小時前
港人新年後「報復式飲茶」？香港各區酒樓人山人海 網民：睇街症都冇咁墟冚！
港人新年後「報復式飲茶」？香港各區酒樓人山人海 網民：睇街症都冇咁墟冚！
飲食
23小時前
財政預算案2026︱電動車「一換一」取消 無稅務寬減車價貴幾多？即睇熱門車款現價比較
01:07
財政預算案2026︱電動車「一換一」取消 無稅務寬減車價貴幾多？即睇熱門車款現價比較
社會
4小時前
電動車「一換一」取消！須趕及3.31尾班車 否則失最高$17萬稅務寬減
01:07
財政預算案2026︱電動車「一換一」3.31後取消！須趕及尾班車 否則失最高$17萬稅務寬減
社會
3小時前
港珠澳大橋生日免費遊！全程140分鐘深度觀光 登藍海豚島打卡 附港澳居民預約步驟
港珠澳大橋生日免費遊！全程140分鐘深度觀光 登藍海豚島打卡 附港澳居民預約步驟
好去處
2026-02-24 14:31 HKT