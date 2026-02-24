Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

瑜意錄逾千查詢 部署周內上樓書

華懋旗下尖沙咀瑜意最快周內上載樓書，項目設164伙，設開放式至2房，主打1房，項目至今暫收逾1,000個查詢，不乏投資客有意大手入市。

華懋銷售及市場總監封海倫表示，樓書將於周內上載，項目設164伙，提供戶型涵蓋開放式至2房，其中主打1房，另設特色戶。封海倫說，項目所在區域供應珍貴，至今錄逾1,000查詢，約7成為本地客，3成為內地客，亦不乏有意選購多伙的大手客。項目設2個示範單位，將按推盤步伐短期內開放。

單位面積274至462方呎

華懋銷售總經理陳慕蘭指出，項目單位面積274至462方呎，層與層之間高度約3至3.5米。其中主打的1房設107伙，佔整體65%，面積約285至315方呎；1房連儲物室單位就設12伙，佔整體7%，面積349方呎。

華懋銷售經理吳錫麟就介紹，項目16樓B室，面積291方呎，為1房間隔，單位不設露台及工作平台，空間更見實用。
 

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

